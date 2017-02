Au cœur des Rouges : les voyants sont au vert avant Lyon

Le DFCO se déplace sur la pelouse de l'Olympique lyonnais dimanche pour le compte de la 26e journée de la Ligue 1. Un adversaire en difficulté ces derniers temps.

On n'est que mardi mais ça y est, au cœur des Rouges a déjà la tête à dimanche

Dimanche 17h pour être précis, c'est l'horaire de la rencontre entre l'Olympique lyonnais et le DFCO. 26e journée de la Ligue 1 et pas mal de signes positifs à relever pour les Dijonnais, à commencer par le fait que Lyon est un peu malade en ce moment, plongé dans une petite crise après la défaite et les deux cartons rouges face à Saint-Etienne. Le club est devenu la proie de pas mal d'internautes sur les réseaux sociaux. Ce qui fait dire par exemple à Antore42 : "Allez les joueurs du DFCO faites-moi couler ce club de demeurés". Pas sûr en revanche que Antore42 soit totalement objectif.

Autre bonne nouvelle pour les Dijonnais, Anthony Lopès ne sera pas sur le terrain dimanche

Le talentueux gardien lyonnais puni par la fédération française de football pour une bêtise de gamin. Lors du dernier match de coupe de France, il a rayé le club rival de Saint-Etienne sur son maillot. ce qui lui vaut un match de suspension. En même temps il avait pris 4 buts à Dijon au match aller donc on se dit qu'il l'a peut-être fait exprès.

Anthony Lopes est suspendu dimanche face au DFCO 😂😂#dfco — Dijon Capitale (@dijon_fco21) February 13, 2017

@Tibabor @DFCO_Officiel bonne nouvelle... ou pas! On lui en a mis quatre au mois d'août 😉 — DFCOpassion (@DfcOpassion) February 13, 2017

Reynet encore à l'honneur

Autre destin de gardien de but, celui de Baptiste Reynet, le portier dijonnais. Il figure encore une fois dans l'équipe type concoctée par notre bourguignon de service, Eric Carrière, consultant pour Canal +.

Le DFCO pourra aussi compter sur sa doublette infernale dimanche face à Lyon

15 buts et 7 passes décisives à eux deux. Loïs Diony et son compère de l'attaque Julio Tavares font des ravages dans les défenses de Ligue 1. Le Cap-Verdien nous explique en quoi lui et son coéquipier sont si complémentaires.

Félicitations à Olivier Dall'Oglio !

L'entraîneur dijonnais a été primé hier soir lors de la remise des trophées performance Côte-d'Or. il a reçu le prix spécial des mains de François Sauvadet.