Au cœur des Rouges : Loïs Diony sera bien dijonnais jusqu'à la fin de la saison

Aprèsla victoire de mercredi face à Toulouse (2-0), le président du DFCO se veut rassurant à l'égard des supporters Dijonnais.

Les vacances de Noël ont démarré pour les joueurs du DFCO, mais pas pour Au coeur des Rouges. Ni pour les supporters dijonnais sur Twitter d'ailleurs, des supporters assez remontés envers les arbitres de ligue 1, et le traitement qu'ils réservent aux petites équipes comme Dijon depuis le début de la saison.

Hier on a par exemple appris que Cédric Varrault, expulsé à Nice dimanche dernier, avait écopé de 2 matches ferme de suspension. Ce qui fait dire à Momooow qu'il y a comme deux poids deux mesures en la matière.

@DFCO_Officiel Si Balotelli avait gueulé il l'aurait jamais pris le rouge... L'arbitrage ne nous favorise pas mais pas besoin pour gagner 🔴 — Momooow (@NeoProno21) December 22, 2016

Diony toujours dijonnais en janvier

Le président du DFCO olivier Delcourt l'affirme dans les colonnes de nos confrères du Bien Public : oui, le prolifique attaquant dijonnais (5 buts, 5 passes décisives) sera bien dans le vestiaire dijonnais en 2017, il n'est pas question de le laisser partir lors de ce mercato d'hiver : " Je pense qu’il ne sera plus là la saison prochaine mais il sera au DFCO jusqu’à la fin de la saison. "

Olivier Delcourt : "Diony sera au @DFCO_Officiel jusqu’à la fin de la saison"https://t.co/pZ7PmPJwRL pic.twitter.com/D9Y2l7HSRe — Le Bien Public (@Lebienpublic) December 23, 2016

En tout cas l'un des joueurs les plus performants depuis le mois d'août, c'est sans contestation possible le gardien du DFCO baptiste Reynet. Auteur de quelques arrêts magiques, qui ont permis au DFCO de sauver de précieux points. D'ailleurs deux de ses parades figurent dans le top 5 des plus beaux arrêts choisis par nos confrères de Canal + Sport.

L'émotion pour Christopher Jullien

La reprise du championnat de ligue 1, ce sera le 14 janvier prochain à Montpellier pour la 20e journée. En attendant on a profité de la venue de Toulouse mercredi soir pour tendre le micro à notre regretté Christopher Jullien. L'ancien défenseur central du DFCO qui s'est senti tout chose évidemment au moment d'entrer sur la pelouse de Gaston Gérard.