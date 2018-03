Les supporters marseillais commencent à se ronger les ongles. Ils sont inquiets, les Marseillais, en effet. Inquiets parce que leurs idoles arrivent à Dijon samedi avec des absents, sur une pelouse où personne n'a gagné depuis dix matches et Rennes. En effet la star de l'OM, Florian Thauvin est incertain, blessé aux ischio-jambiers, tout comme trois autres défenseurs habituellement titulaires. Dans les conversations entre fans marseillais lundi soir sur Twitter, la peur était palpable. Extraits :

#DFCOOM si l’absence de Florian Thauvin à Dijon est confirmée, d’autres joueurs n’ont pas pu honorer leurs sélections comme Frank Zambo Anguissa et Hiroki Sakaï.

Et on n’oublie pas la suspension de Jordan Amavi pour trois avertissements... @OM_Officiel#TeamOM@dfco — Karim Attab (@karimattab1) March 26, 2018

Je vais être en stress à chaque match!!! C jamais simple avec nous!!! On peut pas mettre une équipe à 8pts!!! Non pas nous!!! Ce club veut me faire clamser pdt un match!!! — commandante 13⚪️🔵 (@commandante13) March 26, 2018

Ca va c'est Dijon en mm temps. Ca doit passer meme sans tous nos meilleurs joueurs. — Rné 🇧🇪 ⚪Ⓜ🌟 (@RneLeBelge) March 26, 2018

A nous de faire le nécessaire. On est 3ème. Merde, on n est pas parvenu à battre du top3. On peut quand meme battre des equipes du calibre de Dijon. — Rné 🇧🇪 ⚪Ⓜ🌟 (@RneLeBelge) March 26, 2018

Bon vous le constatez Marseille, actuel 3e du championnat et en lutte pour la Ligue des Champions, n'est pas trèsserein au moment d'aborder cette rencontre face au DFCO. On le rappelle c'est samedi à 17h au stade Gaston-Gérard.

Après le foot, le déluge ?

A part ça, nos amis de Canal + étaient ENCORE auprès des Dijonnais mercredi dernier, date du DFCO Tour. Une bonne partie du groupe était à Besançon auprès des petits jeunes pour animer des ateliers. L'occasion pour notre confrère du Canal Football Club de leur poser LA question qui tue et qui n'a rien à voir avec le foot : qu'est-ce que tu feras après le foot ? Réponse de Wesley Saïd, Baptiste Reynet, Benjamin Jeannot, Fred Sammaritano, Cédric Varrault et Olivier Dall'Oglio.

On est allé voir les joueurs du @DFCO_Officiel à Besançon 🎥. On voulait savoir ce qu'ils avaient de prévu pour leur après carrière 👴 ! #DFCOTOUR@BaptisteReynet@Sammaritano02@Westar974pic.twitter.com/WNWGlPpkZa — La Grande Surface (@grandesurface) March 26, 2018

© Le futur s'écrit aussi au féminin à Dijon.. Oui on parlait hier du joli parcours des filles en route vers la montée en D1, eh bien sachez que le DFCO prépare aussi l'avenir : si vous avec une fille née entre 2008 et 2013, que vous avez envie de la mettre au foot.. eh bien rendez vous en mai et en juin pour les journées portes ouvertes . Pllusieurs dates sont au programme, pour les connaître, c'est par ici >>>

Joyeux anniversaire Président !

Enfin on souhaite un joyeux anniversaire à Olivier Delcourt le président du DFCO. Comme d'hab on est un peu à la bourre, il a fêté ses 51 ans hier, et on espère qu'il les a fêtés comme il se doit..