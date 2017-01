Au cœur des Rouges : Marvin Martin enfin opérationnel !

On a bien regardé le match entre le DFCO et Lille ce weekend, et le retour du petit meneur de jeu nous a fait très plaisir !

Marvin Martin de retour en forme

Car une fois de plus, ce plaisir n'est pas forcément venu du score final, 0 à 0, toujours un peu frustrant pour les Dijonnais qui restent 15e au classement de la Ligue 1, sous la menace de la zone de relégation. On a donc gardé un œil attentif sur Marvin Martin.

Un retour qui fait plaisir @DFCO_Officiel on en parle ds #DL1 pic.twitter.com/ErCVl8hGol — Florian Genton (@Florian_genton) January 22, 2017

Il a donc attendu la réception de ses anciens coéquipiers pour rejouer, et pour rejouer plutôt bien, sans se blesser : voilà qui fait plaisir, et qui ravit les supporters dijonnais. Nombreux sont ceux qui lui ont rendu hommage sur Twitter pour sa persévérance. Nombreux aussi à rendre hommage à la paire Marvin Martin-Florent Balmont, lui aussi ancien lillois.

Bon retour sur les terrains de @Ligue1 de Marvin Martin. Il va faire du bien au @DFCO_Officiel, notamment sur coups de pied arrêtés. ⚽️👊 — Tanguy Le Seviller (@TANG_Foot) January 22, 2017

On a pu entre-apercevoir la nouvelle recrue dijonnaise aussi

Kwon Chang-Hoon a en effet assisté à la rencontre dans les loges de Gaston-Gérard. Je dis dans les loges parce que le pauvre Kwon, sur les images, il a l'air d'être un peu surpris par le froid dijonnais. Et encore, il n'a pas vu le brouillard dijonnais.

Jcrois Kwon Chang-hoon il était pas près pour le temps dijonnais... #DFCOLOSC pic.twitter.com/xETRIknOsA — 💥LeDijonShow💥 (@ThomasJobard) January 21, 2017

D'ailleurs on a parlé de lui avec Aurélien Gaudriot, le responsable de la communication du DFCO. Pour l'instant à l'image de la météo, on peut parler de période d'acclimatation pour le jeune milieu de terrain de 22 ans. Mais dans un premier temps au club, on se félicite plutôt d'avoir fait le buzz sur internet.

Aurélien Gaudriot sur le "buzz" Chang-Hoon Partager le son sur : Copier

Sinon on souhaite un très joyeux anniversaire à Vincent Rufli

Le joueur suisse fêtait ses 29 ans ce dimanche, et les twittos n'ont pas manqué de lui souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année qui s'annonce.