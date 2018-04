On a regardé, re-regardé ce matin entre le FC Nantes et le DFCO ce weekend. Et c'est pas possible, Dijon aurait dû gagner !

De la première à la quatre-vingt dixième minute, Dijon maîtrise tout ou presque, de A à Z. Le DFCO mérite clairement de prendre les trois points. Et pourtant, non, on doit se contenter d'un match nul un but partout. Cela dit, le DFCO enchaîne un cinquième match à l'extérieur sans défaite, reste au contact de la première partie de classement, en fait c'est pas si mal.

D'autant que nos petits Rouges ne veulent pas s'arrêter là. A l'image du défenseur Papy Djilobodji, à la sortie du match samedi soir, il a eu ces mots. "On peut avancer au classement. On a envie d’aller gratter le Top 10. Et de toute façon, tant qu’on y sera pas, je ne serai pas content." Et ça c'est l'état d'esprit qu'on aime.

Les Marseillais supporters du DFCO

Et il faudra au moins cet état d'esprit pour inquiéter l'Olympique Lyonnais le weekend prochain. Lyon toujours en lutte pour conserver sa troisième place en haut de la Ligue 1. Face à Marseille, dont les supporters n'ont jamais été aussi Dijonnais, à l'image de C bieng, qui nous dit sur Twitter : _"vous savez ce que vous avez à faire mes petits Dijonnais. J’vous aime beaucoup allez chercher au moins un point face à Lyon !" O_n verra bieng ce qui va se passer samedi !

Le DFCO vers l'hécatombe cet été ?

Le DFCO qui va avoir un petit souci au mois de juin. Ça va être de voir partir nos meilleurs éléments. C'est un peu le revers de la médaille quand on se maintient en produisant du beau jeu. En même temps c'est le jeu, et Dijon s'en remettra, nous dit Anthony Buonocore, le speaker du stade Gaston-Gérard.

DFCO - AS Monaco, même combat

Bon sinon le DFCO a une petite pensée pour le club de l'AS Monaco ce lundi matin. Cela ne vous aura pas échappé, le PSG est champion de France pour la septième fois, et surtout le PSG a éclaté Monaco dimanche soir pour s'offrir ce nouveau titre. Score final, 7-1. On n'est pas loin du 8-0 infligé par les Parisiens à Dijon au parc des Princes. Du coup, petit message mi-sympa, mi sarcastique du DFCO à l'attention des Monégasques sur Twitter. "Chers amis, rassurez-vous, on s'en remet très bien."