Sur le plan purement sportif, le match de Ligue 1 ce samedi soir à Gaston-Gérard entre le DFCO et l'OGC Nice aura son importance. Mais les deux clubs entretiennent malgré tout des liens assez forts, et un respect mutuel, que l'on retrouve d'ailleurs chez les supporters.

Qu'on se le dise, les Niçois ne viendront pas Dijon ce weekend pour jouer les faire-valoir. L'équipe azuréenne n'est pas en bonne forme, elle reste sur deux défaites, et aura besoin de l'emporter pour se rapprocher à nouveau des places qualificatives pour la coupe d'Europe. De leur côté, les Dijonnais chercheront à préserver leur invincibilité à domicile.

Echange d'amabilités

Cela dit, ça n'empêche pas les supporters des deux camps de discuter très, très poliment sur les réseaux sociaux. Ca commence sur Twitter avec un message du président du DFCO Olivier Delcourt : "Samedi c'est la 100e de Dijon en Ligue 1, il faudra être à 100% derrière les joueurs pour la victoire face à Nice !"

Désolé monsieur, mais Nice a aussi besoin de pts en ce moment après ses 2 dernières contreperformances. En plus, je ne me fais pas de soucis pour le maintien de Dijon en L1. — AlexNissadu06 (@alex_nissadu06) February 7, 2018

Avec tout le respect que j'ai pour votre équipe et son entraineur, on a absolument besoin de points pour viser la 5ème place et se remettre à l'endroit. On a perdu trop de pts contre les mal classés( Amiens, Troyes, Strasbourg, Metz, Toulouse). — AlexNissadu06 (@alex_nissadu06) February 7, 2018

Réponse d'Alex, fan de l'OGC Nice. Désolé monsieur, mais Nice a aussi besoin de pts en ce moment . En plus, je ne me fais pas de soucis pour le maintien de Dijon en L1. Eh bien "nous on s'en fait du souci", justement, rétorque DumberDumper, supporter du DFCO.. Cela dit je comprends très bien, chaque équipe a besoin de points, donc "que le meilleur gagne", et bonne chance à vous !

Par rapport à nos derniers matchs, on va récupérer certains joueurs comme Le Marchand, Saint Maximin, Balotelli et votre ancien joueur Pierre Lees Melou qui est la tête de turc des supporters niçois sur les réseaux sociaux. — AlexNissadu06 (@alex_nissadu06) February 7, 2018

Et le Niçois d'ajouter : "Au fait, on aime bien recruter chez vous, peut être qu'on va prendre votre gardien l'été prochain, ou votre Sud-coréen". Conclusion de DumberDumper : "Non, sans façon", ceux-là on les garde.

Non, sans façon, ça on garde 😀 — DumberDumper (@DumberDumper) February 7, 2018

On vous parle souvent des supporters qui s'insultent, ben vous voyez il y en a qui not capable de rester civils.

Dijon et Nice, liens de coeur

Il faut dire que les deux clubs ont quelques liens très forts. C'est vrai historiquement, et c'est surtout vrai aujourd'hui : Arnaud Souquet, Pierre Lees-Melou, Eric Bauthéac, il sont tous passés par le DFCO avant d'aller à Nice. Et puis chez nous aussi, les deux anciens Flo Balmont et Cédric Varrault, ont porté le maillot niçois pendant des années, avant d'arriver à Dijon. Sur les réseaux sociaux, l'OGC Nice a même publié un petit quiz pour tout connaître des liens qui unissent les deux clubs.

Alors que #DFCOOGCN arrive à grands pas, testez vos connaissances sur les joueurs ayant porté le maillot des 2 équipes !

Quel sera ton score @DFCO_Officiel 🤔 ?

➡️ https://t.co/LpWkEjZspkpic.twitter.com/L4nYstu8NZ — OGC Nice (@ogcnice) February 7, 2018

La parole est aux anciens du DFCO

Tiens dans les tribunes ce weekend, il y aura sûrement un ancien du club dijonnais, mais à l'époque où le DFCO n'existait pas encore. Gérard Royer était alors attaquant. Il partage son sentiment sur le club actuel, et donne au passage un conseil amical à Olivier Dall'Oglio.

Tavares, attaquant le plus efficace d'Europe

On a aussi une statistique ce matin : l'attaquant du DFCO Julio Tavares marque en moyenne tous les 2,9 tirs. Ce qui en fait tenez-vous bien le buteur le plus efficace des 5 grands championnats européens.

Si un jour Julio a sa statue dans Dijon, faudra pas faire les surpris. — DumberDumper (@DumberDumper) February 7, 2018

Réaction de DumberDumper, encore lui décidément : "Si un jour Julio a sa statue dans Dijon, faudra pas faire les surpris."

Le bus du PSG coincé en Côte-d'Or

Et puis le bus du PSG a fait une halte forcée en Côte-d'or ce mercredi : il devait se rendre à Paris, normal, mais vu les intempéries sur place, il a dû rester ici, dans les locaux de Transdev à Saint-Apollinaire.