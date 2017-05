Au cœur des Rouges : Mehdi Abeid, étoile montante du DFCO

Le jeune milieu de terrain algérien s'est imposé peu à peu comme l'une des pièces maîtresses du jeu dijonnais, et une présence souvent décisive : il a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en championnat.

Pépite dijonnaise

Mehdi Abeid aura quoiqu'il arrive réalisé une saison pleine avec le club dijonnais. Arrivé en toute discrétion l'été dernier, le jeune milieu de terrain algérien (24 ans) s'est peu à peu imposé dans l'entre-jeu des Rouges, et il est aujourd'hui l'une des pierres angulaires, si ce n'est LA pierre angulaire du système Olivier Dall'Oglio. D'ailleurs le joueur le lui rend bien, il était ce lundi soir sur le plateau de nos confrères de SFR Sports, et il n'a que du positif à dire de son entraîneur.

Maintien en vue pour Abeid et ses coéquipiers

Pour Mehdi Abeid, le DFCO est en train de faire une saison parfaitement cohérente, ponctuée c'est vrai pas des résultats très décevants, pas toujours à la hauteur du jeu produit par lui et ses coéquipiers.

Le jeune homme est d'ailleurs encensé aussi par les fans sur Twitter. Pour Ismail, "c'est un joueur classe, posé, qui s'exprime bien, un joueur de ballon extraordinaire."

Des soutiens qui vont d'ailleurs bien au-delà de Dijon puisque Mehdi Abeid on s'en souvient est un ancien joueur des Magpies, le club de Newcastle en Angleterre.. et certains supporters le verraient bien revenir.L'histoire avec Newcastle n'est pas finie, estime ainsi Tino, et apparemment il n'est pas le seul à le penser.

Le diable, toujours dans les détails

Oui un ingrédient à la sauce moutarde dijonnaise, ce petit truc en plus qui aurait sans doute permis à nos Rouges de passer une fin de saison bien plus apaisée, loin du spectre de la relégation en Ligue 2. Mais c'est quoi ce petit truc ? Dites-Nous Frédéric Sammaritano !

Le DFCO va en tout cas commencer à préparer son déplacement à Guingamp ce mardi matin avec une séance d'entrainement prévue à 10h au stade des Poussots.