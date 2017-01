Au cœur des Rouges : Mehdi Abeid, joueur du mois de décembre

Le milieu de terrain algérien, en partance pour la coupe d'Afrique des nations, a été élu meilleur joueur du DFCO par les internautes dijonnais.

Mais d'abord on démarre ce nouveau rendez-vous d'au cœur des Rouges avec une déclaration... presque d'amour pour Olivier Dall'Oglio ! Cette déclaration, elle nous vient de Carine Galli, journaliste spécialiste du foot. Dans l'émission de l'Equipe 21 "l'Equipe Type", celle-ci défend bec et ongle, malgré les tentatives de déstabilisation de l'animateur Jean-Christophe Drouet, la philosophie de jeu du technicien dijonnais dans ses voeux pour 2017.

Mehdi Abeid plébiscité

Autre actu pour le DFCO : la désignation du meilleur joueur du mois de décembre par les internautes. Et l'ironie veut que ce joueur soit absent presque tout le mois de janvier, puisqu'il s'agit de Mehdi Abeid, auteur d'excellentes performances en fin d'année, notamment un but splendide face à l'Olympique de Marseille, mais en partance pour le Gabon et la Coupe d'Afrique des Nations avec son équipe de l'Algérie.

Un départ lourd de conséquences pour le DFCO féminin ?

Et puis après l'arrivée au DFCO féminin de Tatiana Solanet, 24 ans, on apprend le départ de la capitaine Ludivine Bultel. Elle a souhaité rejoindre ses proches qui lui manquent beaucoup. Elle s'est engagé dans son nord natal avec l'équipe de Lille.

Alambics

Ce matin dans Au coeur des Rouges on s'intéresse aussi à la vie d'avant de Stéphane Jobard. Avant d'être coach adjoint du DFCO, il y a quelques années de cela, Stéphane Jobard a été prof. Une carrière qu'il a débuté chez lui dans son département de la Haute-Marne. Un département où visiblement on distille pas mal de choses étranges.

Et ce mercredi comme hier sachez que les joueurs du DFCO ont droit à deux séances d'entraînement aux Poussots, à 10h30 puis à 15h30.