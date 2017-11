Au cœur des Rouges : Mehdi Abeid, le retour

Il a été l'un des grands artisans du maintien obtenu la saison passée par le DFCO en Ligue 1. Et après des mois de galère, Mehdi Abeid est de retour. Une excellente nouvelle pour le groupe dijonnais au moment d'affronter Troyes ce samedi à Gaston-Gérard.

C'est d'autant plus une bonne nouvelle qu'en faisant une petite revue d'effectifs, on se rend compte que la période est un peu compliquée pour le coach Olivier Dall'Oglio. A 24 heures du choc contre Troyes à Gaston-Gérard, on a trois certitudes : en défense, Cédric Yambéré et Oussama Hadaddi ne seront pas sur le terrain, ils sont suspendus. Idem pour l'attaquant Benjamin Jeannot, qui de toutes façons traîne une blessure un peu plus longue que prévu.

Il y a aussi deux incertitudes : Wesley Saïd et Naïm Sliti,de retour de blessure, ont certes repris le chemin de l'entraînement, mais le staff hésite encore à les mettre sur la feuille de match, la décision sera sans doute prise au dernier moment.

Abeid, retour gagnant ?

En revanche on reverra bien Mehdi Abeid, sans doute titulaire dès le début de la rencontre. Le milieu de terrain algérien, l'un des meilleurs dijonnais l'an dernier, a connu un début de saison plus compliqué, longuement blessé. Mais ça y est il a mis tout cela de côté, et il a faim de compétition l'ami Mehdi.

Pour Mehdi Abeid, objectif plaisir face à Troyes Copier

Le groupe imperméable aux menaces sur le match

Du plaisir, de l'envie, tout ça c'est bien gentil mais est que le groupe a été perturbé par les menaces autour de ce match ? Vous le savez un mystérieux commando autoproclamé d’ultra-droite, qui a revendiqué les attaques au marteau du mois de septembre à Chalon et Dijon, menace de s'en prendre à des supporters demain. La sécurité a été renforcée par le club et la préfecture. Mais les joueurs, eux, sont restés très loin de cette actu selon Olivier Dall'Oglio.

Olivier Dall'Oglio n'a pas du tout parlé des menaces avec ses joueurs Copier

Gaston-Gérard, troisième pelouse de France !

Ne l'appelez plus simple pelouse, appelez-là billard. Parce que le billard du stade Gaston-Gérard est toujours 3e au classement des plus beaux gazons de france.

Retards à la boutique du DFCO

Oui avec ce message un peu agacé transmis par des supporters dijonnais sur Twitter. Ils aimeraient bien mouiller le maillot en tribune en même temps que nos petits rouges, oui sauf que le maillot qu'ils ont commandé en ligne n'arrive toujours pas. "Maillot commandé à la mi-août", nous dit Killian, "dès que j'appelle la boutique on me dit dans deux semaines et c'est comme ça depuis 2 mois alors je fais comment" ? Pour l'instant, pas de réponse du club sur les réseaux sociaux..

Je suis dans le même cas que toi. Moi aussi je l'ai commandé mi-Août. Tu as pris le quel ? — Dijon en L1 (@dijon_fco21) November 16, 2017