Ça fait deux. Deux matches consécutifs sans défaite à l'extérieur. On ne va pas s'enflammer, mais entre le (0-0) à Troyes et le (2-2) de ce weekend à Saint-Etienne, le DFCO vient de réaliser une performance inédite cette saison.

Qu'on ne s'y trompe pas, c'est un excellent point pris Saint-Etienne. "Je crois que je vais me mettre à supporter le DFCO parce que là, c'est plus possible". Voilà le message d'un supporter lyonnais frustré une nouvelle fois ce weekend. Eh oui parce que pendant que Lyon faisait difficilement match nul à Montpellier, Dijon allait frôler la victoire sur la pelouse de Saint-Etienne.

Dijon a mené deux fois dans ce match face aux Verts, deux fois il s'est fait reprendre. C'est dommage, mais c'est un nouveau match sans défaite pour les joueurs d'Olivier Dall'Oglio, le troisième d'affilée, et c'est une nouveauté dans la saison, on commence à avoir de la consistance dans la durée, et ça nous permet d'être solidement accrochés à la 10e place de la Ligue 1, avec 36 points.

Et comme beaucoup d'observateurs l'ont observé, eh bien le DFCO est toujours dans la course à la coupe d'Europe. On dit ça en rigolant évidemment, ce n'est pas l'objectif, mais c'est une réalité. le 5e du championnat aujourd'hui, c'est Montpellier. Et les Héraultais n"ont que cinq points d'avance sur Dijon.

Le maintien, réalité de plus en plus proche

En attendant, le maintien se rapproche vraiment. On peut le dire, les choses sont vraiment très bien engagées. En plus, il semble que l'équipe a trouvé la solution sur ces matches à l'extérieur. Avec une défense plus compacte, un jeu sans doute un peu moins porté vers l'avant, mais qui permet à Dijon de procéder en contre, avec efficacité puisque et Julio Tavares et Wesley Saïd ont à nouveau marqué ce samedi soir.

Les réactions des 2 coachs après #ASSEDFCO ➡️ https://t.co/mFnt8dY85Opic.twitter.com/MxyglUnO8o — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) March 3, 2018

Et n'en déplaise à Killian, supporter lui aussi très frustré de Saint-Etienne, non, ce match nul n'est pas un "hold-up" pour le DFCO, il est au contraire largement mérité.

Alors malgré tout, pas de victoire, donc pas de pilou-pilou dans le vestiaire dijonnais à la fin du match. Il va falloir attendre la victoire face à amiens le weekend prochain.. en attendant, nos confrères du Canal Football Club not posé la question à ceux qui ont déposé le brevet du pilou pilou. J'ai nomé bien entendu les rugbymen du RC Toulon.. que pensent-ils de la version batpsite reynet du pilou pilou ?

Etre torse nu pour faire le pilou-pilou, c'est Vincent Clerc l'ancien international Français qui donne ce petit conseil à Baptiste Reynet. Et autant vous dire que depuis, le standard de Twitter a explosé. On a Véro qui nous dit "vivement samedi mon petit plaisir que j'attends tous les weekends" ; autre commentaire : "je suis tout à afait d'accord avec Vincent Clerc, Baptiste Reynet serait mieux sans le maillot." Nana lui demande aussi gentiment "d'enlever le haut." Bref, quand on a du sex-appeal, il faut assumer. On verra si Baptiste Reynet est de ceux qui assument à la prochaine victoire.

