Mardi soir avait lieu l'un des grands matches de cette saison, avec la confrontation entre la Juventus de Turin et le Real Madrid en quarts de finale. Rencontre au cours de laquelle Dijon a été à l'honneur, l'espace de quelque secondes.

Le Portugais Cristiano Ronaldo a été énorme une fois de plus ce mardi soir avec un doublé magnifique face à la Juventus de Turin, dont une splendide bicyclette. Mais ce qui est beau, c'est qu'on a parlé de Dijon pendant ce match. Le commentateur de la chaîne BeIN Sports Christophe Josse s'est enffet permis de faire une petite dédicace à ses amis dijonnais présents à Turin, dans le stade.

Même un juv - réal on parle de dijon 😂énorme — tatane (@tatanovich) April 3, 2018

En l'occurrence il s'agissait de François Rebsamen, maire de Dijon, Olivier Delcourt, président du DFCO, et de deux personnalités dijonnaises, propriétaires d'un hôtel près de la Toison d'Or. "Même pendant Juventus Real Madrid ont parle de Dijon, c'est énorme" commente tatanovich sur Twitter. En effet, c'est énorme. Cela n'a pas empêché les internautes moins dijonnais de s'en prendre à Christophe Josse.

Christophe Josse qui salue ses potes à l'antenne. Il est à deux doigts de nous donner le programme du Variétés Club de France. Thierry Roland style #JUVREA#LiguedesChampions — Benjamin Jeanjean (@BenjiJeanjean) April 3, 2018

Il est sérieux Christophe Josse ? Commente le match... #JuveReal — Hhulkinho (@hhulkinho5) April 3, 2018

La défaite face à Marseille en statistiques

Souvent les chiffres symbolisent parfaitement le scénario des rencontres. Et en l'occurrence c'est le cas après cette défaite 3 buts à un face à l'OM. Depuis le début de la semaine, on vous répète que le DFCO a été un peu naïf, pas assez efficace. Cela se retrouve dans le nombre de tirs cadrés : deux sur douze côté dijonnais, cinq sur onze côté marseillais. On peut dire que tout se joue là ou presque, parce que sur le reste, nos Rouges n'ont pas à rougir, au contraire ils ont fait à peu près jeu égal avec le troisième du championnat.

Haddadi, fan de la légende Maldini

L'un des meilleurs dijonnais samedi, c'était le défenseur tunisien Oussama Haddadi, largement mis en valeur dans ces statistiques. C'est lui avec Valentin Rosier qui a touché le plus de ballons dans le match, il a aussi délivré sa toute première passe décisive de la saison pour Chang-Hoon Kwon. Bref, un bon match pour lui qui s'est toujours inspiré du même joueur tout au long de sa carrière. Là où tout le monde aurait cité Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, les quintuples ballons d'Or, eh ben lui son idole est une légende de la défense.

Florent Balmont opéré

Le milieu de terrain du DFCO, victime d'une rupture du tendon d'Achille samedi face à Marseille, a été opéré hier à Lyon. A priori tout s'est bien passé, mais il en a pour six mois de repos et de rééducation. Cela nous emmène minimum en septembre. La grande question qui demeure, c'est donc : retrouvera-t-il le terrain avec Dijon ? A 38 ans, il venait de signer pour une saison supplémentaire. C'était il y a deux semaines à peine.

Après sa grave blessure contre l'@OM_Officiel, @BalmontFlo se faisait opérer ce mardi après-midi. Nous vous donnerons de ses nouvelles au plus vite ! #courageflo#DFCOhttps://t.co/zcHZhZ01d6 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) April 3, 2018

#DFCOOL programmé

Flo Balmont qui verra donc le DFCO affronter son ancien club de l'Olympique lyonnais depuis les tribunes de Gaston-Gérard. Ça y est on connaît la date exacte du match, ce sera le vendredi 20 avril à 20h45, en levée de rideau de la 34e journée de Ligue 1.