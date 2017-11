Au cœur des Rouges : menace sur le match DFCO - Troyes ?

Va-t-on pouvoir aller au stade sereinement le 18 novembre ? Le mystérieux groupe d'extrême droite qui a revendiqué les attaques au couteau à Dijon et Chalon-sur-Saône de septembre dernier menace d'agir à nouveau lors de la rencontre entre le DFCO et Troyes à Gaston-Gérard. Crédible, ou pas ?

On reprend le fil de cette actu depuis le début. En septembre dernier, à quelques jours d'intervalle, deux attaques au marteau ont lieu à Chalon-sur-Saône et à Dijon. On ne sait pas si elles sont liées, toujours est-il que des personnes sont blessées, et que le ou les agresseurs prennent la fuite. A ce jour, les enquêteurs ne les ont pas retrouvés.

Dans un mail envoyé à nos confrères du Bien Public en fin de semaine dernière, un groupuscule revendique d'abord ces attaques. Et puis ce mardi, ce même groupuscule renvoie un message, pour réclamer la libération de huit prisonniers, des jeunes gens issus de la mouvance de l'ultra-droite arrêtés en octobre et soupçonnés d'avoir planifié des attaques contre des personnalités politiques et des mosquées.

C'est là que l'on parle du DFCO : s'ils ne sont pas libérés, le message indique déjà la prochaine cible des attaques : ce sera les abords du stade Gaston-Gérard, le 18 novembre prochain, pour la rencontre face à Troyes. Malgré tout, les enquêteurs à ce stade ignorent tout de ce groupe, ils ignorent s'il existe vraiment, s'il est crédible, le fait est qu'il semble assez bien informé et surtout, par les temps qui courent, on peut difficilement se permettre de ne pas prendre ce genre de menaces au sérieux. En tout cas pour l'instant le club n'a pas réagi.

On peut absolument quand même parler de foot dans cette actualité, avec vous le savez cette semaine les matches internationaux, qui concernent quelques joueurs de l'effectif dijonnais. Mardi on parlait de Fouad Chafik, qui va cherche à se qualifier pour la prochaine coupe du monde avec le Maroc samedi ; il y a aussi l'Algérien Mehdi Abeid, même si pour lui c'est déjà terminé, son pays est éliminé, ce qui ne l'empêche pas d'être fier de porter les couleurs vert, blanc et rouge.

Mehdi Abeid qui sera ce jeudi au parc des Expos pour faire à tour à la foire de Dijon, il sera accompagné de ses coéquipîers Bobby Allain, Jordan Marié, et Wesley Lautoa.

Avant cela, l'effectif pro sera à Is-sur-Tille on vous le rappelle ce mercredi. C'est la deuxième étape du DFCO Tour 2017/2018. Des dizaines de jeunes vont pouvoir taper le ballon avec leurs idoles.