J moins un avant le match de gala entre le DFCO et l'Olympique de Marseille. Le stade Gaston-Gérard sera plein pour cette affiche de la 31e journée de Ligue 1.

Le DFCO est officiellement un concurrent pour la coupe d'Europe selon ses adversaires de la Ligue 1. Ce n'est pas l'ambition du club, mais le fait est qu'aujourd'hui, Dijon est 10e au classement, à six points seulement de la sixième place occupée par Nantes. Dans cette dernière ligne droite de la saison, nos adversaires font un peu le bilan : quelles sont les forces en présence ?

Pour l'OGC Nice, eh bien le DFCO fait partie des équipes à abattre. Et quand on lit "concurrent pour la coupe d'Europe" et "DFCO" dans la même phrase, ça fait plaisir, se réjouit Corentin sur Twitter.

"Concurrent à l'Europe" et "DFCO" dans la même phrase 😍😍🔴⚫ https://t.co/Tn3L7pE95C — Coco (@CorentinCochet) March 29, 2018

Marseille, un gros morceau à GG

Le DFCO qui accueille tout de même du lourd ce samedi à Gaston-Gérard. Les Marseillais seront là pour en découdre : et le troisième du championnat n'a qu'un seul objectif, prendre les trois points, sur une pelouse où personne n'a gagné depuis le mois d'octobre.

Olivier Dall’Oglio avant #DFCO - #OM : « On ne va pas y aller la fleur au fusil. Mais notre ADN, c’est d’avoir le ballon et de proposer quelque chose. »



La CONF' de presse du coach en texte + 📽️ après #DFCOOM ➡️ https://t.co/5LxY3woWxupic.twitter.com/rJMtL8cvaz — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) March 29, 2018

Face à un public dijonnais chaud comme la braise, dans un stade plein à craquer, ça sent le gros match quand même, alors on aborde cet événement comment du côté de Sébastien Larcier, superviseur du club ?

Précisons tout de même que le DFCO sera privé de son précieux milieu de terrain Mehdi Abeid, et de son défenseur Arnold Bouka Moutou. Côté marseillais, la star Florian Thauvin sera également absent.

Clément Turpin, un Bourguignon en Russie

Le plus Bourguignon des arbitres français Clément Turpin vient d'apprendre la bonne nouvelle. Notre ami Clément, il est sélectionné pour arbitrer à la coupe du monde en Russie : ça lui en a presque coupé le sifflet :

Jordan Marié futur chef de cuisine ?

Enfin, le milieu de terrain dijonnais Jordan Marié a déjà trouvé sa reconversion . Le club vient de publier une courte vidéo dans laquelle on le voit à l'oeuvre dans les cuisines d'un restaurant. Restaurant étoilé, d'après le tweet, mais on ne sait pas lequel. En fait, c'est du teasing pour le prochain numéro de DFCO Mag à paraître la semaine prochaine. On va tenter de suivre l'affaire ne vous en faites pas.