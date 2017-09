Au cœur des Rouges : Avec Sliti, le DFCO regarde vers le haut

Arrivé de Lille cet été, la milieu de terrain de poche du DFCO réalise une excellente première partie de saison, et multiplie les performances de grande qualité.

Au four et au moulin dans la construction du jeu dijonnais, le Marseillais de naissance (25 ans) dribble à merveille, provoque des fautes, et surtout il agace les meilleures défenses du championnat. Ce qui lui vaut d'être cité en exemple un peu partout sur les réseaux sociaux.

Il va enfin être reconnu à sa juste valeur. Super joueur avec une belle marge de progression. Et surtout quel #TotalRégal 🎉⚽️😍🔥 — Smaïl Bouabdellah (@SmaBouabdellah) September 26, 2017

Un phénomène, selon le compte Twitter LeDijonShow qui consacre une vidéo entière à ses exploits techniques. Et les compliments viennent même des journalistes de BeIn Sports, très présents sur Twitter. Smail Bouabdellah le monsieur soirée foot de la chaîne se réjouit que le Tunisien soit enfin "reconnu à sa juste valeur. Super joueur", dit-il, "avec une belle marge de progression. Un total Régal". Et on espère que ce total régal va continuer samedi face à Strasbourg.

Le DFCO ce n'est pas qu'un groupe pro, l'ambition du club c'est aussi de devenir un centre de formation reconnu. Des dizaines de jeunes partagent donc leur quotidien entre lycée et entraînement, à l'image d'Enzo, qui évolue chez les moins de 19 ans. Il nous dit ce qu'il pense de cette année 2017/2018 qui s'annonce pour le club en Ligue 1. Maintien ou pas ?

Une date et un horaire pour DFCO - Stade Rennes

On connaît l'horaire du match de coupe de la ligue entre le DFCO et le Stade Rennais.. Rencontere comptant pour les 16e de finale.. Elle aura lieu le 25 octobre à 21h05 .. en direct sur France 3 ..

Pensée pour les hockeyeurs

C'est pas parce qu'on aime le foot qu'on ne pense pas aux autres clubs dijonnais. Et justement on a une pensée ce mercredi pour nos amis hockeyeurs, privés de compétition officielle cette saison. Décision prise en début de semaine par la fédération nationale de hokcey sur glace, qui estime que la situation économique du club est trop compliquée pour permettre au Dijon Hockey Club d'évoluer en Division 2. Le DHC qui avait déjà renoncé à jouer dans l'élite, la Ligue Magnus, au début du mois d'août.