Au cœur des Rouges : Olivier Delcourt répond à Jean-Michel Aulas

Silencieux jusque là, le président du DFCO a fini par réagir aux propos de son homologue lyonnais, très critique à l'encontre du club dijonnais et de Florent Balmont en particulier après la victoire de l'OL sur Dijon dimanche (4-2).

La condescendance de Jean-Michel Aulas continue d'alimenter l'actu du DFCO ce mardi. Dans les épisodes précédents on le rappelle, le président de l'Olympique Lyonnais s'en est pris aux dirigeants du DFCO, coupables selon lui d'avoir critiqué l'arbitrage du match entre les deux équipes dimanche. Coupables aussi d'avoir des positions "anti grands clubs de Ligue 1" Il s'en est pris ensuite à son ancien joueur Florent Balmont, avec une pique très douteuse sur sa petite taille.

Dignité, mais fermeté du DFCO

Côté DFCO on est resté globalement de marbre face à ces propos. Jusqu'au tweet d'Olivier Delcourt lundi : "Pas très classe Jean Michel tes propos sur Florent et les dirigeants du DFCO ! Dommage", écrit le président dijonnais .

Derrière ces échanges assez froids, certains observateurs voient aussi deux positions plus politiques. En effet, les instances dirigeantes de la Fédération française de football vont bientôt être renouvelées, avec une nette rupture entre les grands clubs, et les petits clubs, en manque de reconnaissance.

Petite pique de @JM_Aulas liste Le Graet, au president Delcourt @DFCO_Officiel liste Rousselot . Élection @FFF . CQFD . https://t.co/SjpNiTPrAZ — Christian Ollivier (@c_ollivier_rtl) February 20, 2017

La guéguerre dépasse le cadre de des dirigeants

On ne va pas s'étendre sur les noms d'oiseau qui fleurissent sur Twitter, mais c'est vrai, le ton est monté hier. Les fans dijonnais ont ressorti les statistiques des penaltys sifflés pour les Lyonnais en Ligue 1 : dix cette année, un record.

@philousports En attendant son équipe a @JM_Aulas c'est pris 6 but en 2 match contre le @DFCO_Officiel, mais ça préfére critiqué le physique — Stéphane Perrot (@BoisPerrot) February 20, 2017

Et puis dans cette histoire on se félicitera d'obtenir le soutien de nombreux supporters à travers la France, notamment ceux de Nancy, Metz et même Monaco.

@ZoneDFCO @monacoganjaman @DFCO_Officiel vous savez quoi jsupporte monaco et jvous follow pour cette jolie biographie lol — Don lonnik AsmDomTom (@DLonnik) February 21, 2017

@DFCO_Officiel @JM_Aulas @OL Dijon ne joue pas a 10 en defense face a paris ou aux gros et pour ça Respect 👌 — ⚜Un Parisien ⚜ (@KoystaFlop) February 20, 2017

Opération maintien

En attendant, la seule vraie préoccupation du DFCO, c'est de rester en Ligue 1 la saison prochaine. Rien d'inquiétant pour l'instant mais les Dijonnais seraient bien avisés de gagner vendredi à Nantes pour se donner à nouveau un peu d'air au classement, car côté supporters, on a beau avoir la foi, on a beau regarder dans la boule de cristal... on ne sait pas de quoi l'avenir de Dijon sera fait. Alors, réponse de Julio Tavares l'attaquant dijonnais ?

Julio Tavares et ses coéquipiers feront tout pour se maintenir dans l'élite Partager le son sur : Copier

Et pour continuer à rêver du maintien, les Dijonnais seront à l'entraînement ce mardi matin au stade des Poussots. Séance prévue à 10h30.