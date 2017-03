Au coeur des Rouges : OM - DFCO sans les Ultras mais avec les Téméraires

Les supporters marseillais privés de stade par la commission de discipline de la Ligue sont très colère. Et sur Twitter, ce sont les Rouges qui trinquent.

Ce samedi, à 17h, le DFCO se déplace à Marseille. Mais ce sera sans les Ultras de l'OM. Le bas du virage sud des supporters marseillais sera fermé. Sanction de la commission de discipline de la LFP. Ils avaient qu'à mieux se tenir, fin février pendant leur match contre le PSG.

On vous passe les dizaines de tweets remplis d'insultes contre la LFP sur Twitter mais du coup, la colère des Ultras retombent aussi sur les Rouges. Massilia Lako annonce par exemple que l'OM "va atomiser le DFCO." Ambiance ... Mais la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe ! Et les supporters des Rouges restent concentrés. Un peu rêveur aussi comme Spido39 qui a rêvé cette nuit que "Bela mettait un petit bon à Rolando et qu'il allait marquer ! Ca serait cool." Oui effectivement, ça serait cool.

J'ai révé cette nuit que Bela mettait un petit bon a Rolando et qu'il allait marquer ! Sa serait cool 😍😍#DFCO #OMDFCO — Spido39 (@Spido39) March 31, 2017

Un bus des Téméraires pour Marseille

N'empêche, nous, on est pas interdits de stade ! Les supporters les plus chauds de l'OM vont devoir regarder le match à la maison ou au café, mais nos Téméraires, eux, seront bel et bien au stade. Ils ont réservés au moins un bus pour faire le déplacement. Mettez le réveil, départ à 8h et demie de Saint-Apollinaire.

Des Dijonnais bien reposés après la trêve

Vu l'ambiance, heureusement du coup que les Dijonnais reprennent le championnat bien reposés. Ils ont 15 jours pour recharger les batteries grâce à la trêve. Ils se sont bien reposés, mais attention, c'était pas les vacances non plus Baptiste Reynet, si ?

Baptiste Reynet : "La trêve c'est pas les vacances mais ça permet de recharger les batteries." Partager le son sur : Copier

Une victoire ça ferait du bien demain soir à Marseille. Coup d'envoi à 17h, match à suivre sur francebleu.fr