Au coeur des Rouges : Oussama Haddadi comme un poisson (rouge) dans l'eau

Alors que la pression monte à l'approche de la fin de la saison, l'une des dernières recrues Oussama Haddadi fait le bilan de son intégration dans le groupe. Et c'est plutôt positif

© Getty

Dans le vestiaire des supporters

Aurel a décidé d'exposer une partie de sa penderie sur twitter. Il a visiblement une belle collection de maillot du DFCO, et il ne sait plus quoi mettre, alors il lance un appel aux internautes. Il a même un maillot de Nancy mais ça on lui conseille de ne pas le porter dimanche

Le DFCO a trouvé un autre supporter qui a accepté d'enfiler le maillot, un supporter à poils et à quatre pattes

Il est court sur pattes, mais voilà un soutien de choc avant de défier @asnlofficiel ! Vous le trouvez comment ce supporter? #DFCO #TeamDFCO pic.twitter.com/ZIcakQT30M — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) May 11, 2017

© Radio France -

On est comme des frères - Oussama Haddadi

Les Rouges se sont mis au vert à Vittel pour quelques jours, pour s"éloigner de la pression avant le match face à l'ASNL dimanche à Gaston Gérard. Un match que le coach nancéen qualifie de "finale pour la survie." En attendant, dans l'équipe dijonnaise, l'ambiance est bonne, c'est en tout cas l'avis d'Oussama Haddadi, l'une des dernières recrues arrivé au début de l'année. Il a réussi à se faire des amis, et considère certains joueurs comme des frères