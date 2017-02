Au cœur des Rouges : Oussama Haddadi a participé à son premier entraînement

On souhaite officiellement la bienvenue au jeune tunisien, dont les premières photos avec ses nouveaux coéquipiers circulent déjà sur les réseaux sociaux.

© Getty

Oussama Haddadi a participé mercredi à son premier entraînement avec le groupe dijonnais. Et il a aussi livré sa première interview pour le site dfco.fr. Le défenseur tunisien de 25 ans estime que "le DFCO, c'est le club idéal pour débuter sa carrière en Europe", progresser et se montrer. dans un championnat de ligue 1 "fort physiquement et techniquement" dit-il.

Quant à son intégration, il ne semble pas trop inquiet

"Je comprends bien le français" dit-il et les premiers contacts avec ses coéquipiers lui donnent l'impression d'un groupe plutôt sympa. En tout cas il peut compter sur le soutien des supporters de son ancien club. Le Club Africain de Tunis où il était capitaine. Forcément, ça crée un vide mais c'est sans rancune pour les fans d'Oussama sur les réseaux sociaux : ils sont très nombreux à lui souhaiter bonne chance et bon vent dans cette expérience européenne. Et Oussama, lui, il promet de tout donner et de "les rendre fiers".

Quand théâtre et football se rapprochent...

Et si l'acteur de théâtre était finalement comme un joueur de foot ? vous allez penser que l'on divague, mais cette comparaison c'est Philippe Torreton qui la fait. En représentation jusqu'à samedi au grand théâtre de Dijon pour y jouer la Résistible ascension d'Arturo Ui, l'acteur s'est confié à Cyril Hinaut : selon lui, le théâtre c'est comme le foot, et vice versa.

"Pierre Lees-Zizou"

Pierre Lees-Melou star du club et qui nous a offert hier un très très joli geste à l'entraînement, un lob tout en finesse sans même regarder les buts adverses. Geste filmé et posté sur les réseaux sociaux.C'est beau, et c'est cadeau . on va vous mettre la vidéo sur francebleu.fr.