Au coeur des Rouges : pas de changement au classement, malgré la défaite à Amiens

On remercie les Troyens, qui nous ont bien aidés au classement en allant perdre sur le terrain du Paris-Saint-Germain ce mercredi soir en clôture de la 15e journée de Ligue 1.

Vous le savez, on n'aime pas souhaiter du mal des autres ici, ce n'est pas le genre de la maison. Bon, ceci dit, il faut bien l'avouer, à chaque journée de championnat on mise sur la défaite de nos concurrents directs pour le maintien en Ligue 1, c'est bien normal. Alors faute d'avoir pu battre Amiens mardi soir, ce mercredi on s'en remettait aux résultats de Rennes et de Troyes, deux équipes qui comptaient le même nombre de points que nous.

Ce but de Cavani qui permet au DFCO de passer devant l'ESTAC au classement ! 👌🔴⚫#PSGESTAC#TeamDFCOhttps://t.co/p35a0fhYwt — Made in DFCO (@MadeinDFCO) November 29, 2017

Opération blanche pour le DFCO

Bon, concernant Rennes, c'est raté, les Bretons sont allés s'imposer 2 buts à 1 à Angers. Mais Troyes nous a fait plaisir. Malgré un très bon match face au PSG, ils ont perdu 2-0. Et avec ces deux buts, le DFCO repasse devant les Troyens grâe à sa différence de but au classement, c'est-à-dire à la 12e place, c'est-à-dire à la même place qu'avant sa défaite à Amiens. En gros c'est une opération blanche, et il faut en profiter parce que ça n'arrivera pas tous les weekends. D'ailleurs c'est ce que font Corentin et Spidow sur les réseaux sociaux, ils ont regardé le match du PSG juste pour voir la défaite de Troyes.

Merci Cavani, le DFCO gagne 1 place à la différence de buts 😁 — Coco (@CorentinCochet) November 29, 2017

Appel à Julio Tavares sur Twitter

Un appel de Juju Tavares, qui a décidé de lancer l'opération #UnMaillotDeJulioTavaresPourJujuTavares. Vous l'aurez compris c'est un fan devant l'éternel de notre attaquant dijonnais, et il aimerait bien obtenir un maillot de son idole. Il demande à ce que l'on fasse passer le message, donc voilà c'est fait. En revanche Juju ne nous dit pas s'il souhaite un maillot tout propre dédicacé, ou bien un maillot qui sent la transpi et la bonne pelouse de Ligue 1.

On va lancer l'opération #UnMaillotDeJulioTavaresPourJujuTavares

Je le soutiens depuis toujours, son plus fidèle supporter, transmettez lui le message svp :( ❤ @DFCO_Officiel — Juju Tavares (@exgirnd01) November 28, 2017

La passion du foot, c'est sans limites

Imaginez ce que cela donne quand vous avez 19 ans, quand vous entrez en centre de formation du DFCO pour devenir professionnel. Vous respirez, vous vivez football 24h/24. C'est le cas d'Enzo.

Enzo, 19 ans, membre du centre de formation du DFCO, fan de foot Copier

Ambiance enneigée, pelouse bâchée

Et pour terminer sachez que Stéphane Maitre, le jardinier du DFCO, notre idole ici à France Bleu bourgogne, est en train de tout faire pour garder la pelouse de Gaston-Gérard au chaud avant la réception de Bordeaux vendredi soir. On attend des températures négatives et un peu de neige, donc le terrain a été totalement bâché pour permettre aux 22 acteurs de jouer, sans se casser le nez. Merci Stéphane Maitre, encore une fois.