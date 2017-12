C'est la trêve hivernale en ce moment pour les joueurs du DFCO, et oui, tout le monde a le droit à des vacances. Mais les supporters, eux ne chôment pas et ils nous ont offert pour les fêtes des vidéos avec les meilleurs moments de ce début de saison.

Dijon, France

La chaine Youtube Le Dijon Show nous régale en cette période de trêve hivernale avec une petite compilation des plus beaux moments passés avec nos Rouges. Une série de vidéos pour chaque joueurs et en cette journée de Noël le méga-best-of 2017 :

Et sinon si vous avez encore deux trois petits cadeaux à faire, on vous rappelle que la boutique du DFCO reste ouverte pendant les fêtes. Pourquoi ne pas choisir un petit bonnet de Noël rouge pour les fêtes ? Marion est vendeuse à la boutique et elle a quelques conseils à vous donner :