Au cœur des Rouges : Pierre Ménès croit au maintien pour le DFCO

Le consultant foot de Canal + peut avoir des mots acerbes pour les équipes de la Ligue 1. Mais le jeu ouvert proposé depuis le début de la saison lui inspire plutôt des compliments pour le club dijonnais.

Comparaison n'est pas raison

Les fans dijonnais ont vu la prestation exceptionnelle de l'AS Monaco mercredi soir en quarts de finale de la ligue des Champions, victoire trois buts à un face à Dortmund. Et certains se sont mis à comparer la prestation des Allemands à celle du DFCO la semaine dernière au stade Louis 2. On se souvient que le DFCO avait résisté 80 minutes avant de craquer deux buts à un face aux Monégasques. Du coup, certains comme Aurel se demandent si Dijon, ce n'est pas meilleur que Dortmund. On peut leur répondre en un mot : non, ce n'est pas mieux.

La fin du championnat est-elle écrite ?

Si on en croit les tweets de ce même Aurel, le DFCO va assurer son maintien d'un but à la 88ème minute du dernier match de la saison, un but signé de son capitaine Cédric Varrault sur une passe de Jordan Lotiès. Et le compte officiel du DFCO de préciser qu'il s'agira d'un retourné acrobatique du mauvais pied. Nous on n'est pas contre mais si on pouvait déjà assurer les trois points samedi face à Angers, ça nous arrangerait.

Le DFCO chouchou de Pierre Ménès

Le célèbre consultant foot de Canal + Pierre Ménès suit de près la saison dijonnaise et il a envie de croire que tout n'est pas encore perdu pour nos Rouges. Il est au micro d'Anne Pinczon du Sel.

Jeu concours

Chose originale pour cette fin de saison, vous pouvez gagner des places pour Gaston-Gérard grâce à Divia. L'exploitant du réseau de transports dijonnais propose un jeu concours pour la rencontre face à Bordeaux le 30 avril prochain. Il vous suffit de répondre à une question à cette adresse.