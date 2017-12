Un calendrier de l'Avent plein de belles surprises

On en a parlé à plusieurs reprises ici même au début du mois, le DFCO a lancé son propre calendrier de l'Avent, avec chaque jour des cases à ouvrir et des cadeaux à gagner, du 1er au 25 décembre. La liste des gagnants a été publiée sur le site dfco.fr mercredi.

- DFCO

Et franchement, là on s'est pas foutu de vous les amis. ça a commencé par des maillots et des ballons dédicacés, pour Joris par exemple, Stéphane, lui, aura la chance de donner le coup d'envoi fictif d'un match en 2018, plutôt cool !

- DFCO

Dominique va passer une nuit dans un château. Et puis évidemment plus on s'approchait de la date du 25, plus ça devenait intéressant. Bravo donc à Helio, qui remporte une formule cœur des Rouge, formule pour quatre personnes qui comprend un match en VIP avec visite des coulisses du stade, vestiaires et bords du terrain, c'est pas mal du tout. Et puis la grande gagnante, c'est Anne : elle va carrément s'envoler avec l'équipe pro lors d'un futur déplacement avec billets d'avion et chambre d’hôtel.

.@Ligue1Conforama 1 : le bilan chiffré à mi-parcours ! ➡️ https://t.co/TkflZM30cj



Avec 5 points de + que la saison passée, le #DFCO a réussi sa première moitié de saison. Impressionnants offensivement, les Rouges trouvaient l'équilibre pour encaisser moins de buts. pic.twitter.com/GovBqwMd2Z — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) December 27, 2017

Le DFCO, fierté dijonnaise

Bon en tout cas cela veut dire une chose, le DFCO bichonne ses supporters, qui sont donc de plus en plus nombreux. Forcément, avec les performances intéressantes en championnat, la notoriété dijonnaise progresse à travers toute la région. Pour s'en convaincre d'ailleurs, il suffit d'aller faire un tour chez Herkin, le responsable adjoint de l'Urban Soccer installé rue de Cracovie à Saint-Apollinaire. Vous savez, ce sont les petits terrain de foot en intérieur, ou l'on joue à cinq contre cinq. Les jeunes adorent ça, et Herkin est formel, l'engouement pour Dijon ne se dément plus, les jeunes joueurs sont même fiers désormais de porter le maillot rouge du DFCO.

Herkin, sur l'engouement pour le DFCO Copier

Allez un dernier mot du groupe pro.. pour vous dire que le défenseur Adam Lang ne sera pas de la partie pour le prochain match du DFCO face à Strasbourg en Coupe de France. Il vient d'être sanctionné d'un match de suspension par la commission de discipline.