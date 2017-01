Au coeur des Rouges : portrait de la nouvelle recrue Kwon Chang-Hoon

Le milieu de terrain sud-coréen de 22 ans va signer pour trois ans avec le club dijonnais, à condition bien sûr de passer la visite médicale sans problème.

Ca y est c'est officiel, Kwon Chang Hoon va signer au DFCO

Il portait jusqu'à présent les couleurs du club de Suwon Samsung Bluewings. Courtisé par de nombreux clubs chinois, du moyen orient mais aussi européens, il a été sélectionné à huit reprises avec la Corée du Sud pour trois buts inscrits, il est gaucher, il sera donc Dijonnais jusqu'en 2020 et présenté à la presse ce jeudi matin.

Nombreuses réactions sur les réseaux sociaux

A commencer par cette supportrice sud-coréenne qui fait l'effort de nous présenter son idole en anglais. Elle évoque un joueur certes plus petit que la moyenne européenne, mais très rapide et très physique sur le terrain. "J'espère" dit-elle "que vous croirez en lui au DFCO".

Côté supporteurs dijonnais justement ... on attend de voir !

Les commentaires sont même plutôt positifs. Beaucoup de messages de bienvenue, on se dit qu'il va falloir le laisser s'acclimater à la langue et au pays mais a priori on est plutôt contents, et impatients de voir ce que ça va donner sur le terrain à l'image de Richard rencontré hier au stade des Poussots.

Et puis il y a des twittos qui mettent les pieds dans le plat, qui n'hésitent pas à dénoncer : c'est le cas de Spido qui en voyant la première photo du joueur avec le maillot dijonnais nous dit : "le maillot rouge ne lui va pas du tout". Elle attend donc de le voir avec le maillot orange..

Le maillot lui va pas du tout xD ! Jveux voir le Orange sur lui xDDD #DFCO — Spido39 (@Spido39) January 18, 2017

Et on le rappelle c'est ce jeudi matin que s'ouvre la billetterie pour les non-abonnés au club en vue du match du 4 février face au PSG. Préparez le chéquier, la place va vous coûter entre 20 et 60 euros selon les tribunes.