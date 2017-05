Au cœur des Rouges : pour l'amour du DFCO

Vainqueur deux buts à zéro face à Nancy ce dimanche soir, le DFCO s'est hissé à la hauteur de l'événement et peut croire plus que jamais au maintien en Ligue 1.

Match de fou

C'était le match à ne pas rater pour les Dijonnais. Et ils ont été au rendez-vous. Deux réalisations de Fred Sammaritano et Loïs Diony qui permettent au DFCO de se hisser à la 16e place de Ligue 1, et d'envisager beaucoup plus sereinement la 38e et dernière journée à Toulouse. Les Dijonnais auront en effet leur destin entre leurs crampons.

Les Lingon's Boys au top dans les tribunes de Gaston-Gérard !

Les supporters envoient du love à leur équipe

Des mercis et des bravos en veux-tu en voilà, les réseaux sociaux bruissent de messages d'amour depuis cette victoire. "Soirée de dingue, ambiance phénoménale" selon Juliette. "Que c'est beau ! Je peux dormir tranquille ! A demain mon DFCO d'amour", ça c'est Steph qui s'exprime sur Twitter.

Que c'est bon putain ! Je peux dormir tranquille ! A demain mon @DFCO_Officiel d'amour ❤❤ — Steph Nardi (@StephaneNardi) May 14, 2017

Merci pour cette victoire, vous avez montré de quoi vous étiez capable, le maintien c'est pour nous, félicitations @DFCO_Officiel ⚽️ — Morgane Levis (@Morganelvs) May 14, 2017

MERCI MERCI MERCI, LES JOUEURS, LE STAFF, LES SUPPORTERS. PUTAIN QU'EST CE QUE C'EST BON BORDEL DE BORDEL @DFCO_Officiel #DFCOASNL #Ligue1 — Nicolas (@Schleck21) May 14, 2017

"Merci pour cette victoire, vous avez montré de quoi vous étiez capables.. le maintien c'est pour nous !" poursuit Morgane de son côté. "Si je devais tweeter sur mon état actuel, il me faudrait 50 tweets", conclut Nicolas ..

.@DFCO_Officiel C'est le plus beau cadeau que je puisse avoir ce soir. L'un de mes meilleurs moments à GG en 14 ans. — Aurel (@A_Buisson1) May 14, 2017

Soizic Bour était au stade Gaston-Gérard pour cette rencontre, elle a recueilli quelques impressions d'après-match.

Bon vous nous expliquez ce qui va se passer samedi prochain ?

Le DFCO sera donc sur la pelouse de Toulouse, avec son destin entre les crampons. Dans le même temps, tous ses adversaires pour le maintien auront des matches très compliqués à jouer .. Caen ira à Paris, Bastia ira à Marseille, Nancy recevra Saint-Etienne et Lorient accueillera Bordeaux. En gros, il faudrait un cataclysme pour que le DFCO descende en Ligue 2, même si Olivier Dall'Oglio rappelle à juste titre "qu'il ne faut pas s'enflammer."

Merci Loïs !

C'était un secret de polichinelle mais Loïs Diony a annoncé ce dimanche à l'issue e la rencontre. Il s'agissait sans doute de son dernier match à Gaston-Gérard. On verra dans quelques semaines où les vents du mercato le mèneront. En attendant, merci Loïs