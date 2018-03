Dijon, France

Ca ne saute pas aux yeux, et pourtant Olivier Dall'Oglio l'assure : Montpellier et Dijon ont beaucoup de points communs. Le coach bourguignon à l'accent du sud prépare le match de samedi du DFCO face au MHSC pour la 30e journée de ligue 1. "Les deux villes se ressemblent au niveau sportif, au niveau universitaire. Il y a quand même beaucoup plus de monde à Montpellier, mais c'est peut-être parce que nous on a le Lac Kir, et eux ils ont la mer. _Peut-être que si on agrandit le lac, on attirera du monde_" s'amuse Olivier Dall'Oglio.

Du côté du mercato, Florent Balmont a signé pour une nouvelle saison au DFCO. Il restera jusqu'en juin 2019, une nouvelle qui ravit le club, le joueur, et les supporters.

Très content de continuer l’aventure avec le DFCO....👍👍👍 https://t.co/3JuWfcB1YK — Florent Balmont (@BalmontFlo) March 15, 2018