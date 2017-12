C'est officiel depuis ce jeudi soir : l'arbitrage vidéo est adopté définitivement par les instances du foot français, il entrera en vigueur la saison prochaine. Mais dans quels cas sera-t-elle utilisée ? Et que faut-il en penser ?

Quatre situations pour faire appel à la vidéo

A compter de la saison 2018-2019, les arbitres pourront utiliser la vidéo dans quatre cas bien identifiés : pour s'assurer que le ballon a bien franchi la ligne, une technique déjà en expérimentation y compris à Gaston-Gérard ; en cas de doute sur un penalty, en cas de doute sur l'attribution d'un carton rouge, ou encore pour valider l'identité d'un joueur sanctionné.

La @LFPfr va adopter l'arbitrage vidéo à partir de la saison prochaine (https://t.co/1AexX6jTSo). Y êtes-vous favorable ? — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) December 14, 2017

Changement de philosophie

Que faut-il penser de cette décision ? Chacun en pensera ce qu'il veut, mais une chose est certaine, c'est un vrai changement philosophique qui se profile pour nos arbitres et pour le foot en général.

Jusqu'à maintenant, on faisait confiance au jugement humain, c'est-à-dire qu'on acceptait les erreurs d'appréciation qui vont avec, d'ailleurs si on est très honnêtes, c'est souvent ces erreurs qui font le sel des matches, qui provoquent la mauvaise fois, les ambiances un peu électriques dans les stades. Demain, donc, on va faire appel à cette vidéo au moindre doute, ce qui fait craindre pour le niveau des arbitres français parce qu'on va leur donner une béquille à chaque hésitation.

Supporters du DFCO partagés

Sur Twitter, Aurel évoque pour sa part une "catastrophe", il explique à raison d'ailleurs que l'arbitrage vidéo n'a pas enlevé les erreurs là où il est déjà appliqué, en Italie ou en Allemagne par exemple. Il estime aussi que le foot va perdre en "instantanéité", en spontanéité.

Un exemple parfait : le but refusé au Real Madrid contre Al-Jazira en CDM des clubs. 5 minutes pour finalement refuser avec une décision contestable. — Aurel 🇨🇻 (@A_Buisson1) December 14, 2017

Mais tout le monde ne partage pas son avis. Corentin, lui, souligne que "vu le nombre de douilles qu’on s’est pris cette année par l’arbitrage, ça ne peut être que bénéfique aux plus "petits" clubs." Le débat est donc loin d'être clos.

Vu le nombre de douille qu’on c’est pris cette année par l’arbitrage, ça peux qu’être bénéfique aux plus « petits » clubs.. — Maquína (@Corentin_7) December 14, 2017

Des clauses de contrat insensées

En attendant Olivier Dall'Oglio a d'autres chats à fouetter pour se samedi soir à Gaston-Gérard. 18e journée de Ligue 1, dernier match à domicile pour le DFCO face à Lille.

Olivier Dall’Oglio avant #DFCO - @losclive : « En face de nous, on va retrouver des joueurs de qualité. Il y a un renouveau chez eux. »



Extraits 📽️ de la conf' du coach ➡️ https://t.co/KXeNBY57tzpic.twitter.com/sC0KK2RglY — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) December 14, 2017

Rencontre qui se jouera sans la pièce maîtresse du milieu de terrain dijonnais, le portugais Xeka, interdit de match face à son ancien club en vertu d'une sorte de pacte de non-agressivité inscrit dans son contrat. Forcément, cela fait rire jaune chez Olivier Dall'Oglio.

Copier

Haddadi de retour en 2018

Un dernier mot pour vous dire que le défenseur latéral Oussama Haddadi, expulsé samedi dernier à Guingamp, sera suspendu deux matches, décision prise hier en commission de discipline.