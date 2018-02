Match nul 0 à 0 il y a une semaine sur la pelouse de Troyes, victoire 2 à 0 sur Caen ce weekend. C'est beau. Alors vous allez nous dire "c'est super, mais on s'en fiche un peu", mais non, c'est important ! Important parce que Dijon, c'est la pire défense de la Ligue 1 avec 52 buts encaissés, soit presque deux buts par match en moyenne. Vous comprenez donc que pour les Dijonnais, c'est beaucoup plus compliqué de ramener des points à la maison.

Cédric Yambéré, la solidité retrouvée

S'il y avait une chose à retenir donc de ces deux derniers matches, c'est bien cette solidité défensive, incarnée entre autres par le défenseur central Cédric Yambéré, fier d'avoir réussi à fermer les vannes devant son gardien Baptiste Reynet.

Copier

Le maintien en Ligue 1 presque assuré, vraiment ?

Il n'y a qu'à regarder le classement à la même période l'an passé pour s'en convaincre : le DFCO est tout près de valider son maintien dans l'élite. Après la 27e journée en 2017, Dijon était 18e du classement, avec 27 points. Aujourd'hui, l'équipe est 11e avec 35 points. Encore une victoire, et le club battra le record de points accumulés sur toute une saison dans l'élite.

UN CLASSEMENT A SAVOURER !!! MERCI la #TeamDFCO ! 😍 😍



Le #DFCO compte 8 points de ➕ que la saison passée après 27 journées de @Ligue1Conforama ! Encore 2 points et le @DFCO_Officiel aura égalé le nombre de points acquis après 38 journées en 2016/2017 ! pic.twitter.com/XBfyvflQwR — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 26, 2018

Donc oui, le DFCO est vraiment bien parti : on dit souvent que le maintien en Ligue 1 se joue autour des 40 points, eh bien faites les comptes il ne manque vraiment pas grand chose pour atteindre cette barre fatidique et franchement, on ne pensait pas en être si proches, si tôt dans la saison.

Le 10 mars, les femmes à l'honneur à Gaston-Gérard

La prochaine victoire à domicile, ce sera peut-être le 10 mars prochain face à Amiens. C'est ce qu'on espère en tout cas. En attendant, sachez mesdames que vous serez à l'honneur lors de cette rencontre, puisque les femmes bénéficieront d'un tarif unique à 5 petits euros. Profitez-en, ce n'est pas tous les jours comme ça !

Le @DFCO_Officiel arrive a fermer les bouches de tout le monde, même des féministes. Qu'ils sont bons!!! https://t.co/0Y9uVgLa5A — 🇫🇷🇪🇸 (@Bbbigey) February 26, 2018

Réaction sur Twitter d'un supporter dijonnais : Le DFCO arrive à mettre tout le monde d'accord, "même les féministes". Et ça c'est vrai, ce n'est pas facile.

Tiens en parlant de femmes, il y a un petit malaise ce matin sur les réseaux sociaux. Ce même samedi 10 mars, le DFCO organise carrément une "Ladies' Night", c'est-à-dire une soirée entièrement consacrée aux femmes, au stade Gaston-Gérard. Jusque là, ça va, c'est le programme indiqué sur l'affiche de la soirée qui met le feu aux poudres : coiffure, maquillage, onglerie, massage.

"Coiffure/maquillage/onglerie" lol

1- c'est quoi ce vieux cliché?

2- une femme va au stade pour voir du foot et seulement du foot

3- on va au stade pour soutenir et vibrer avec son équipe pas pour ce genre de truc

4- cette idée pue littéralement la merde @DFCO_Officielhttps://t.co/J4pH0CoKa4 — M. (@mariaacrd) February 26, 2018

Réaction outrée de Maria sur Twitter : "c'est quoi ce vieux cliché ? Une femme va au stade pour voir du foot et seulement du foot.. On va au stade pour soutenir et vibrer avec notre équipe, cette idée pue littéralement la merde", fin de citation.

Neymar encore meilleur à quatre pattes ?

Et puis rien à voir avec Dijon mais on voulait rendre hommage à Chapelier Fou, un fan du DFCO sur Twitter. Il réagit à la blessure de Neymar le joueur du PSG, très incertain pour affronter le Real Madrid en Ligue des Champions la semaine prochaine. Chapelier fou estime que la star brésilienne pourrait jouer avec des béquilles, "Quand tu vois ce qu'il fait avec ses deux jambes, imagines avec quatre".