Si vous n'habitez pas une autre planète, vous savez que ce mercredi soir avait lieu le huiitième de finale aller de la ligue des Champions pour le Paris-Saint-Germain, face au grand Real Madrid, double tenant du titre.

Des Parisiens qui ont d'abord bien résisté, ouvert le score, même, par Adrien Rabiot, avant d'en prendre trois dans la musette. Une défaite un peu lourde et frustrante, forcément, pour le PSG. Du coup, à la sortie du match, au micro de nos confrères de BeIn Sports, Adrien Rabiot dit ceci : "C'est facile d'en mettre huit à Dijon, d'en marquer quatre ou cinq en championnat, mais il faut être décisif dans un match comme celui-ci."

Adrien Rabiot en direct sur beIN SPORTS : "Vraiment, je suis très déçu !"#RMAPSGpic.twitter.com/GZSs1Q98Hu — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 14, 2018

Rapport peut-être au 8-0 infligé au DFCO il y a quelques semaines. Bon, on est fair-play, c'est de bonne guerre. D'ailleurs sur son compte Twitter le DFCO aussi le prend bien : "on fait tout pour mettre le PSG en confiance avant le Real Madrid, et voilà comment ils nous remercient !"

On a tout fait pour mettre le @PSG_inside en confiance avant le @realmadrid.... Et voilà comment ils nous remercient ! 😂😂



Bon du coup on a quand même parlé du #DFCO en soirée @ChampionsLeague ! pic.twitter.com/UgG5Oz81Z2 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 14, 2018

Parisiens aigris

Bref, ça fait rire tout le monde sur les réseaux sociaux, et c'est tant mieux ! Tout le monde ? Non, pas vraiment en fait, il y a pas mal de supporters parisiens un peu aigris, frustrés par cette défaite face à Madrid, du coup ça chambre pas mal Dijon, ou du moins ça tente de chambrer Dijon, comme Gregory (sic) : "Le DFCO, si un jour vous voulez achetez un joueur comme Neymar il faut que vous vendez 225 millions de boite de moutarde a 1 euro la boite". Alors déjà Gregory, il va falloir revoir votre français, et puis surtout Neymar vous pouvez le garder, nous on a Naim Sliti, on a Fred Sammaritano, et on n'a même pas eu à vendre de la moutarde pour les acheter.

@DFCO_Officiel i si un jours vous voulez achetez un joueur comme Neymar il faut que vous vendez 225 millions de boite de moutarde a 1 euro la boite juste pour vous dire si on vous donne Neymar vous serez obligé de licencié tout le monde et Neymar serait seul sur le terrain 😂😂 — layat land (@gregory9721) February 15, 2018

C'est comme ça que vous soutenez les clubs français en coupe d'Europe à Dijon ??????....Bravo belle mentalité pourrie....Les 8 pilules qu'on vous a mises ont toujours du mal à passer à ce que je vois 😉 — Green Arrow (@__Arrow____) February 15, 2018

Sincèrement, on souhaite à ces supporters et au PSG le meilleur pour la suite, avec une qualification pour les quarts de finale lors du match retour face à Madrid, le 6 mars prochain.

L'affaire Balotelli en commission de discipline

L'autre actu du DFCO, elle est beaucoup moins drôle. Elle concerne ces insultes racistes présumées, entendues au stade Gaston-Gérard samedi dernier par un homme, l'attaquant niçois Mario Balotelli. L'affaire sera examinée aujourd'hui en commission de discpline. En attendant on a déjà du nouveau, l'arbitre de la rencontre Nicolas Rainville, qui avait mis un carton jaune à Mario Balotelli, a réagi via un communiqué. Dans ce texte il assure "ne pas avoir entendu d'insultes ou de cris émis par la tribune" samedi dernier. "Si j'avais entendu des cris de singes je n'aurais à aucun moment adressé un avertissement à M. Mario Balotelli" explique l'arbitre.