Cela s'appelle le DFCO Fifa Challenge, "Fifa" comme le célèbre jeu vidéo que tous les fans de foot connaissent parfaitement. Une compétition organisée dans la galerie de la nouvelle tribune du stade Gaston-Gérard.

Participe au #DFCO FIFA CHALLENGE le 17 février au stade Gaston-Gérard ! (#PS4)



Inscriptions (10€)



300 euros de cash prize pour le vainqueur ! Nombreux lots ! En bonus, défiez @BrokyBrawks de la @Team_Vitality ! — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) January 22, 2018

Alors comment ça va se passer ce tournoi ?

D'abord, il faut s'inscrire en ligne, sur le site de la billetterie du DFCO. Le prix est plutôt attractif, 10 euros, sachant que les trois gagnants se partageront 500 euros et de nombreux lots. Concrètement, chaque joueur inscrit pourra prendre le club de son choix, et ensuite ça va se passer comme dans une vraie compétition, une phase de poules puis des huitièmes, des quarts, des demi-finales. La finale, elle, se jouera juste avant le match, le vrai, cette fois, entre le DFCO et le Stade Malherbe de Caen, toujours au stade Gaston-Gérard, le 24 février. Bonne chance à tous les participants !

Jvais te le foutre ton 8-0 (ou pas ah) mdrrrr — ❄Spidow❄ (@Spido39) January 23, 2018

Les joueurs, les vrais, ils s'entraînent dur pour relever la tête

Oui et d'après les photos qui circulent sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'application et d'implication chez les Dijonnais, qui selon la formule consacrée, auront à cœur de prendre les trois points face au stade rennais ce vendredi soir. Apparemment, ce sont les gardiens, Baptiste Reynet en tête, qui ont brillé pendant la séance d'hier.

Beaucoup d'implication et de détermination ce matin à l'entraînement ! Match important contre le @staderennais vendredi (20h45) ! Go Reds !



— Dijon FCO (@DFCO_Officiel) January 23, 2018

Baptiste Reynet brille aussi sur les réseaux sociaux

C'est le chouchou des supporters, ça se voit sur son compte Twitter, 13.000 abonnés à lui tout seul, et comme ça fonctionne sur Twitter, il s'est dit que ça fonctionnerait aussi sur Instagram. Le joueur vient d'ouvrir un compte, à vous de le suivre si vous en avez envie.

Au cas où vous l'auriez manqué, @BaptisteReynet débarque sur #Instagram

Son compte officiel ➡️Baptiste.reynet30

Abonnez-vous !!!



Faites coup double avec celle du @DFCO_Officiel ➡️ dfco_officiel — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) January 23, 2018

Bon mais on le dit régulièrement, il n'y a pas que le foot masculin dans la vie, il y aussi les filles du DFCO ! Elles réalisent jusque là un parcours presque parfait en Division 2, elle sont leaders de leur championnat, bref, il y a toutes les raisons d'aller les voir jouer, et d'ailleurs elles ne demandent que cela, à l'image de X et Y.

Loïs Diony et Saint-Etienne, c'est fini !

Le joueur l'a officialisé mardi sur son compte Instagram, il va rejoindre le club de Division 2 anglaise Bristol City. Un prêt consenti par les Verts après une demi-saison bien terne pour l'ancien attaquant du DFCO, auteur de ... zéro but très précisément.