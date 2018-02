Révolution

Quatre mois. Il aura fallu quatre mois pour que le DFCO parvienne à prendre un point à l'extérieur. Les Dijonnais reviennent de Troyes avec un match nul (0-0), obtenu lors de ce match en retard de la 24e journée de Ligue 1. Ce n'est pas une victoire certes, mais c'est tout comme.

.@estac_officiel – @DFCO_Officiel (0-0) : le point de la générosité !



Après 4 mois sans prendre 1 point à l'extérieur, le #DFCO y est parvenu à #Troyes, sans encaisser de but et avec beaucoup de générosité !



Le résumé du match #ESTACDFCO ➡️ https://t.co/CWg1V3o0fcpic.twitter.com/oHqnls38Vg — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 20, 2018

D'autant que les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont vraiment pris le match par le bon bout, en allant presser très haut les Troyens, en prenant des risques. Et ce n'est pas tout : Baptiste Reynet n'a pas encaissé de buts, et ça, ce n'est arrivé que trois fois cette année.

Une révolution, on vous dit, pour l'entraîneur Olivier Dall'Oglio !

Troyes - DFCO vs Chelsea - Barcelone

Alors soyons francs, ce n'était pas le spectacle de l'année à la télévision. D'autant que juste derrière, il y avait la ligue des Champions, avec un certain Chelsea - Barcelone de gala. Forcément Troyes - DFCO, c'est moins sexy. "Le monde se divise en 2 categories", dit un internautes sur Twitter "ceux qui matent troyes dijon et ceux qui matent chelsea barca . Toi c'est Estac-Dfco".

Le monde se divise en 2 categories : ceux qui matent troyes dijon et ceux qui matent chelsea barca . Toi Estac-Dfco :) — Thesuperwolverine (@kenobiwolverine) February 20, 2018

Bon c'est vrai que certains twittos se sont émus sur les réseaux sociaux de la qualité du match, parfois de manière assez sévère. "J'en ai vu des matches de merde, mais là ce Troyes DFCO bat tous les records."

Pakito, lui aussi s'est profondément ennuyé.

Match tellement ennuyant — TheYouthInfluence (@pakito2103) February 20, 2018

pourquoi il y a eu un match pic.twitter.com/DFEAajuTQi — Benoit (@beneagles59) February 20, 2018

Mais on a quand même Ronsset qui a au moins une vraie analyse sur ce match : certes, c'était pas très beau, mais dit-il, "on a tellement fait de matchs en proposant du jeu et en repartant sans rien...qu on ne peut pas leur en vouloir ! Bravo à eux ! C'est un résultat à capitaliser samedi contre Caen !!!" Et il a raison Ronsset : au final, avec une victoire samedi face à Caen, la semaine dijonnaise sera presque parfaite. On prend rendez-vous.

Oui mais enfin on prend un point...on a tellement fait de matchs en proposant du jeu et en repartant sans rien...qu on ne peut pas leur en vouloir !

Bravo à eux ! Et un résultat à capitaliser samedi contre Caen !!!🔴⚫ — ronsset (@ronsset) February 20, 2018

Quatre matches pour 50 euros à Gaston-Gérard

On va même aller plus loin que ce samedi, je voulais vous prévenir que le DFCO propose un Pack quatre matches à seulement 50 euros. Et pas des matches tout pourris. Pour 50 euros, vous irez voir DFCO-Marseille, DFCO-Lyon, et DFCO-Angers et DFCO-Guingamp. Les quatre dernières rencontres de la saison à Gaston-Gérard. Ça vaut vraiment le coup : cette vente, elle démarre ce mercredi matin à 9h.