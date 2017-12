On regarde dans le rétro du club pour cette première partie de saison : on regarde surtoute les buts dijonnais depuis le début de la saison. Sur son site internet, le club propose de choisir le plus beau. Alors à vos votes !

Alors évidemment, celui qui gagnera ce petit concours, on le sait d'avance, c'est Benjamin Jeannot, auteur d'un but splendide face au grand PSG de Neymar, MBappe et consors. Une reprise de volée de 30 mètres venue d'ailleurs, qui a fait lever les commentateurs de la planète entière souvenez-vous.

Sans surprise, vous êtes déjà 70% d'internautes à voter pour ce but. Et pourtant, ce n'est pas le plus beau.

Le bijou de Kwon

Qu'on s'entende, il est magique ce but de Benjamin Jeannot. Tout comme celui de Wesley Saïd face à Lille.

Mais comme on le répète depuis des semaines, c'est bien collectivement que le DFCO est en train de sauver sa peau en Ligue 1. Et donc à France Bleu Bourgogne, on vote pour le but du Sud-Coréen Kwon Chang-Hoon inscrit à Amiens, à la suite d'une magnifique contre-attaque à trois avec Fred Sammaritano et Valentin Rosier. Techniquement, c'est du grand art.

Franchement, si le Brésilien Neymar marque ce but pour le PSG, c'est le but de l'année. Mais ce n'était pas Neymar, c'était Kwon. Ça sonne moins Brésil.

Bien sur Benjamin va gagner mais regarder celui de Kwon contre Amiens c'est une construction de but digne du très haut niveau ! Donc je vote Kwon Amiens mais je sais cela serrais pas lui. — Christopher Rouillan (@klsh21) December 26, 2017

Un bon footballeur, forcément bon technicien ?

Tiens en parlant de technique, est-ce que c'est un critère indispensable pour être un bon footballeur ? Alors indispensable non, beaucoup de joueurs pas très à l'aise avec le ballon ont fait des carrières magnifiques. Tiens, pour répondre à cette question, on vous propose d'écouter Guillaume Carlot, il gère le recrutement des jeunes à L'ASPTT Dijon.

Donc s'il y a des jeunes qui nous écoutent on résume : soyez bons avec le ballon, mais ne laissez pas tomber les études, au contraire !