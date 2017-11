Au cœur des rouges : regarder vers le haut

Enfin, on peut regarder vers le haut du classement de la Ligue 1. Le DFCO n'a jamais été aussi proche de la première partie de tableau. Après sa victoire (3-1) face à Troyes samedi à Gaston-Gérard, Dijon est en effet 12e avec quinze points.

C'est un score un tout petit peu flatteur, reconnaissons-le, pour nos petits rouges, qui ont eu bien du mal à contenir les Champenois en première mi-temps. Et puis finalement, la rencontre a basculé en dix minutes, entre la 47e et la 55e minute, le temps pour Julio Tavares d'inscrire son doublé, et pour Kwon Chang-Hoon de sceller définitivement la victoire. Entre-temps, il y a juste eu un petit coup de gueule du coach olivier Dall'Oglio.

Olivier Dall'Oglio a passé une sale première période, samedi face à Troyes Copier

Les deux joueurs qui figurent d'ailleurs dans l'équipe type de la ligue 1 ce matin. Oui, et puis globalement le club est à l'honneur avec un Olivier Dall'Oglio 5e au classement des entraîneurs.

📌 Tavares et Kwon sont dans l’Equipe type de la journée.



📌 Dijon 5ème équipe la mieux noté.



📌 Dall’Oglio 5ème coach.



Le plan se déroule comme prévu ⬇️#RoadToEuropaLeaguepic.twitter.com/xSQyXIT3HS — 💥LeDijonShow💥 (@ThomasJobard) November 20, 2017

Ce qui fait dire à Stéphane Jobard, son adjoint, que le plan se déroule comme prévu. C'est quoi le plan vous allez me dire ? Eh bien c'est une qualification pour la coupe d'Europe l'an prochain. Une petite plaisanterie évidemment, quoique, c'est en rêvant plus grand qu'on réussit des exploits !

Victoire sur le terrain, bisbilles en tribunes

Ambiance même assez pourrie entre supporters. Sur Twitter, certains fans Troyens se sont plaints de l'accueil dijonnais. Avec une vidéo à l'appui d'ailleurs : sur les images, on les voit à la buvette, dans un espace clos pour éviter le contact avec les supporters dijonnais. Et on voit surtout des chaises voler depuis l'autre côté de la barrière, et ce commentaire : "Pas très accueillant votre stade".

Insultes

Sans justifier ce genre de bêtises, on peut quand même dire que les Troyens ne sont pas tout blancs dans cette histoire. Ils ont passé leur temps à insulter les fans dijonnais. Ce que dénonce Gus21 sur Twitter également : "à force d'insulter, il fallait s'y attendre. C'est vous qui avez provoqué alors ne venez pas pleurer ! Faut assumer vos provocations à deux balles !"

À force de gueuler "Dijon, on t'encule" et d'insulter et faire des fucks à tous les supporters, fallait s'y attendre. C'est vous qui avez provoqué alors ne venez pas pleurer ! Faut assumer vos provocations à deux balles ! — Gus21 (@Gus21DFCO) November 18, 2017

Même Clément, qui était dans le parcage des Troyens pendant le match, nous dit "quand ils ont commencé à insulter les dijonnais avant le match, je me suis dit que ça allait forcément s'envenimer... Des attitudes minables." Tout-à-fait Damien, et on n'en dira pas plus sur ce sujet d'ailleurs.

Je faisais partie du parcage troyen, quand ils ont commencé à insulter les dijonnais avant le match je me suis dit que ça allait forcément s'envenimer... Des attitudes minables. — Clément Daugé (@ClemDauG) November 19, 2017

Le DFCO Féminin au TOP

On va plutôt saluer les filles du DFCO, qui elles sont discrètement en train d'asseoir leur domination en D2 Féminine. Elles sont toujours co-leaders avec Grenoble au classement, grâce à leur solide victoire ce weekend, (3-0) face à Croix de Savoie.