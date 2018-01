Contrairement à Saint-Etienne, privé d'une coupe d'Europe dans les années 70 à cause d'un poteau carré, le DFCO, lui, est privé de coupe de France à cause d'un poteau rond récalcitrant, comme quoi tout n'est pas qu'une question d'angle droit. Défaite trois buts à deux à Strasbourg ce dimanche.

Ce poteau du stade de la Meinau, il a décidé de repousser la tête de Julio Tavares ce dimanche face à Strasbourg, dans les ultimes secondes de la partie, et qui a empêché les Dijonnais d'égaliser à trois buts partout.

C est pas vrai d etre maudit a ce point la !!😠😠 — DFCO en force 21 (@theogllm) January 7, 2018

"C'est pas vrai d'être maudit à ce point-là", réaction sur Twitter d'un supporter dijonnais.

Faut croire que les Dieux du foot étaient pour Strasbourg ce soir, avec ce poteau à la fin du match!👍 Incroyable racingmens et bravo à eux!! 👏

🔵⚪🔵⚪ #RCSADFCO 🔵⚪🔵⚪ #rmclive — Seven (@seven70) January 7, 2018

"Faut croire que les Dieux étaient Strasbourgeois", enchaîne Seven.

Première mi-temps ratée

Finalement, Dijon a donc perdu trois buts à deux, et sort déjà de la coupe, au stade des 32e de finale. Au terme d'un match assez équilibré, où les joueurs d'Olivier Dall'Oglio méritaient mieux et où l'on pourra surtout regretter ces deux buts encaissés en deux minutes au début de la prolongation.

O.Dall'Oglio après #RCSADFCO ➡️https://t.co/Egprj3ipKs



"On n’a pas lâché : ça a été positif de ce côté-là. Il y a de bonnes choses à retenir de ce match. Malheureusement, en coupe, l’essentiel est de se qualifier : on ne l’a pas fait. Il y avait moyen de faire mieux que ça. » pic.twitter.com/6jRhndwI69 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) January 7, 2018

Même si le coach dijonnais a surtout du mal à digérer la première mi-temps de son groupe, beaucoup trop timide à son goût. Il est au micro de nos confrères de France Bleu Alsace.

L'entraîneur dijonnais regrette le manque d'implication de son groupe en première mi-temps Copier

Réactions mitigées des fans dijonnais sur les réseaux sociaux

Sévère également sur les réseaux sociaux, Luka y va de sa petite analyse personnelle : "en coupe, on est mauvais, à l'extérieur, on est mauvais. C'est la culture de Dijon quels que soient les joueurs il faut s'y faire."

En coupe on est mauvais

A l'extérieur on est mauvais

C est la culture de dijon quelque soit les joueurs il faut s y faire — El nojid allives (@HadesLuka972) January 7, 2018

Bon, on retiendra plutôt le message de Spidow, qui a vu des dijonnais montrer une énorme envie pour égaliser, elle est fière de son équipe et reste persuadée que le DFCO gagnera contre Strabsourg en championnat, ce qui est dit-elle "largement plus important."

Bon les gars on montré une enorme envie d'égaliser, l'envie n'a pas été recompensée mais putain qu'est ce que je suis fière de mon équipe ! On gagneras contre eux en championnat, c'est largement plus important ! Bravo les gars ! #DFCO#RCSADFCO#TeamDFCO — ❄Spidow❄ (@Spido39) January 7, 2018

Le DFCO féminin sorti par Grenoble

Ce n'était de toutes façons pas vraiment le weekend des Dijonnais, puisque les filles du DFCO elles aussi ont été éliminées en coupe de France, face à Grenoble. Score final 2 à 0 ce dimanche au stade des Poussots.

Lille force pour le retour de Xeka

Un mot du Portugais Xeka, on vous en parlait à Noël. Lille qui le prête actuellement à Dijon aimerait beaucoup qu'il rentre au bercail dès ce mois de janvier. Et d'après France Football, le club est prêt à tout : il aurait proposé au joueur de doubler son salaire et de prolonger son contrat de 2 ans. Le problème, il est légal : il n'y a aucune clause de fin de prêt dans le contrat passé entre Lille et Dijon.