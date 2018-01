Il est temps de se pencher plus avant sur cette rencontre capitale qui attend le DFCO ce vendredi soir. Un match face à un Stade rennais en forme, dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1.

Dijon doit absolument reprendre des couleurs face au Stade rennais devant son public à Gaston-Gérard. Alors cette équipe rennaise, elle en est où en championnat ? Eh bien elle en est à la 8e place au classement de la Ligue 1 avec 31 points, elle reste surtout sur deux victoires d'affilée, à Lille et face à Angers.

Dynamiques opposées

En d'autres termes, contrairement au DFCO, la dynamique est plutôt positive chez les Bretons, après un automne marqué par le licenciement de son entraîneur Christian Gourcuff, remplacé par l'ancien international français Sabri Lamouchi. Depuis, ça va mieux, ce n'est pas flamboyant, mais ça va mieux, d'autant que c'est une équipe qui se plaît bien à l'extérieur, elle a déjà gagné cinq fois hors de ses bases, on est donc prévenus, cela risque d'être compliqué de les battre. A l'aller on le rappelle Rennes et Dijon s'étaient quittés bons amis, sur le score de 2 buts partout.

Etre dans l'action, pas dans la réaction

C'est la phrase de la semaine pour les Dijonnais. Parce que finalement, le pire adversaire du DFCO, c'est le DFCO lui-même, on l'a vu lors des deux derniers matches : un naufrage historique à Paris, et puis un début de rencontre catastrophique à Strasbourg, avec deux buts encaissés en 20 minutes. Si Dijon veut remonter au classement, c'est en tirant les leçons de ces erreurs. C'est ce que dit le défenseur tunisien Oussama Haddadi dans une interview sur le site du club : être solide, agressif dès le début, et faire preuve de caractère.

Quand Fred Sammaritano voit rouge

Du caractère, ce n'est pas ce qui manque au milieu de terrain Fred Sammaritano. Et d'ailleurs il est capable de s'agacer sur le terrain notre meneur de jeu, surtout face à des geste d'anti-jeu de l'adversaire. Mais qu'est-ce qui l'énerve le plus au juste ? Réponse au micro de Thomas Nougaillon.

Et puis pour terminer le DFCO vous donne rendez-vous samedi au gymnase Jean Marion tout près de la zone cap-nord vers Ikea. Le club accueille la deuxième journée du championnat de France de foot fauteuil.