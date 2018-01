Ce qu'il leur faut à nots petits rouges, c'est un match référence en terme d'engagement, de concentration, d'implication. Au bout, qui sait, il y aura peut-être une bonne surprise. Mais surtout, il y aura une équipe en ordre de marche pour les prochaines rencontres, où là l'enjeu sera bien plus important.

"Ne pas être ridicules"

C'est ce qu'a confié Olivier Dall'Oglio l'entraîneur dijonnais ce mardi en conférence de presse d'avant-match. Il le confirme lui-même, la saison dernière, Dijon avait fait plutôt un bon match à Paris, mais était reparti avec un 3-0 dans la musette. Donc penser à gagner, c'est bien, mais ça ne sert pas à grand chose.

Lui il attend plutôt une réaction d'orgueil après le match nul (1-1) face à Metz. Si les Dijonnais sont dans cet état d'esprit, tout peut arriver. C'est aussi l'avis d'Eric Carrière, ancien du DFCO, consultant chez Canal +.

Dijon ? Unai Emery en redemande !

En attendant on a au moins un fan dijonnais à Paris, et ce fan c'est l'entraîneur du PSG en personne ! L'Espagnol Unai Emery n'a pas oublié ce match aller à Gaston-Gérard, où son équipe s'en est franchement bien sortie avec une victoire 2 buts à 1. Le technicien apprécie vraiment Dijon, et il l'a dit hier en conférence de presse, dans un français toujours aussi approximatif, certes, mais en français quand même.

Amalfitano out, Xeka bien présent

Un seul blessé côté dijonnais pour cette rencontre, mais un blessé de marque : Romain Amalfitano, plaque tournante du milieu de terrain dijonnais ne sera pas de la partie, c'est dommage.

Bravo @losclive, quelle magnifique mentalité ! La direction actuelle est une honte pour le club ! Je plains les supporters lillois... #LOSC#Xeka#DFCOpic.twitter.com/78NJAHa5dv — Gus21 (@Gus21DFCO) January 16, 2018

En revanche Olivier Dall'Oglio a convoqué Xeka, le joueur portugais toujours courtisé par son ancien club de Lille. A ce propos le président du DFCO Olivier Delcourt s'est exprimé pour la première fois. Et pas en des termes hypers sympas pour son homologue lillois. "Je n'avais jamais vu ça", dit-il ! "Lille a harcelé le joueur, puis j'ai été à mon tour souvent contacté. Je vous confirme que ça m'a plus que gonflé. ça fait un mois que Xeka ne joue plus, car il a eu la tête à l'envers".