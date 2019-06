Au cœur des Rouges : Rosier, une épine en moins dans le pied du DFCO ?

DFCO : un transfert tout fait, et un autre qui reste à faire

D'un côté, le DFCO féminin avance ses pions pour la saison prochaine en Division 1. Après une première recrue - Léna Goetsch - la semaine dernière, le club annonce un nouveau nom : celui de Rose Lavaud, une jeune défenseure latérale débauchée des Girondins de Bordeaux. "Un profil explosif qui a une grosse capacité à éliminer dans les petits périmètres, elle possède aussi une belle qualité de centre", nous dit son futur entraîneur Yannick Chandioux.

Et chez les hommes, le feuilleton Valentin Rosier rebondit au Portugal. A Lisbonne, précisément, où le jeune défenseur international a été pris en photo hier. Il serait sur le point de passer une visite médicale au Pporting Portugal, l'un des deux clubs majeurs de la ville avec le Benfica. Côté chiffres, plusieurs choses sont vues ou entendues sur les réseaux sociaux, mais d'après nos confrères de l'Equipe, il s'agirait d'un long contrat, quatre ans minimum, pour un montant de 8 millions d'euros. Cela permettrait de renflouer les caisses du DFCO.

Le feuilleton des Lingon's Boys rebondit aussi... encore et toujours

On vous le répète depuis une semaine : en raison de travaux sur le parcage visiteurs, le club annonce que des supporters adverses vont devoir être intégrés à la tribune nord du stade Gaston-Gérard, voilà pourquoi il a décidé aussi de décaler nos supporters dijonnais des Lingon's Boys tout au bout de cette même tribune.

Sauf que.. sur Twitter, vous avez un supporter des Lingon's qui affirme s'être fait passer pour un abonné lambda au téléphone, et voici ce qu'on lui aurait répondu : "on ne peut pas mettre le parcage visiteurs en tribune Nord car il y aurait trop d’abonnés à déplacer." En d'autres termes, d'après lui, toute cette histoire pour expliquer le déplacement des Lingon's Boys, ce serait des mensonges.

Et les Bleues dans tout ça ?

Elles attendent gentiment de connaître leur adversaire en 8e de finale de la coupe du monde. Mais a priori, l'option la plus probable, ce serait un France-Brésil dimanche soir au Havre. Une affiche qui fait forcément rêver quand on a vu ou revu les images de 1998. L'attaquante Viviane Asseyi, surnommée Vivinho par sa maman, n'aurait jamais cru vivre un tel événement. A noter enfin le choc ce soir entre Suède et Etats-UNis, deux équipes qui visent le titre en finale le 7 juillet prochain.