Au coeur des Rouges : Rúnar Alex Rúnarsson explique pourquoi il reverse 1% de son salaire

Dijon, France

Décidement, les joueurs du DFCO sont à l'honneur dans l'Equipe en ce moment. Le weekend dernier, le journal mettait en avant Bobby Allain dans une belle interview où le joueur parle de la langue des signes et de ses parents sourds. Aujourd'hui, c'est le gardien Rúnar Alex Rúnarsson qui explique pourquoi il reverse 1% de son salaire.

Jouer pour des enfants, ça change tout

C'est le seul joueur de Ligue 1 à participer au mouvement Common Goal, lancé il y a un an et demi par l'espagnol Juan Mata nous dit l'Equipe. Le gardien raconte que son ancien club, le FC Nordsjaelland, lui a appris que les footballeurs doivent être des modèles et porter des valeurs. Il explique qu'il a choisi de donner cet argent à une association sportive caritative sud-africaine. "Maintenant, je peux sauver ou changer la vie de 25, 50 ou 100 enfants qui n'auraient peut-être rien à manger ou d'endroit où dormir. Ça change tout de ne plus jouer pour soi, pour de l'argent, mais pour des enfants."

Et les autres ?

Si Rúnar Alex Rúnarsson, 23 ans, est pour l'instant le seul joueur de Ligue 1 à participer à ce mouvement, il espère bien faire des émules. Il dit qu'il n'a pas encore abordé le sujet avec les autres joueurs du DFCO parce qu'il est seulement en train d'apprendre le français et que c'est compliqué pour lui de se lancer dans des grandes discussions. "J'espère qu'ils viendront m'en parler après cette interview et qu'ils me demanderont des informations sur Common Goal. Ils ne doivent pas hésiter à m'envoyer un message. Je répondrai à toutes leurs interrogations et à celles de tous les joueurs du Championnat !"