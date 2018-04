Tavares à l'arrêt

Lundi, on vous faisait part de nos inquiétudes après sa sortie sur blessure à Toulouse. Eh bien inquiétude légitime puisque le meilleur buteur du club avec onze réalisations, ne pourra pas revenir avant un mois au minimum. Blessé à la cuisse, il va notamment louper les rencontres face à Nantes, Lyon et Bordeaux. En même temps, on préfère une petite blessure en fin de saison au moment où le boulot est fait et le club maintenu, qu'un gros pépin au moment où on doit lutter pour ne pas descendre en Ligue 2.

En lice pour le prix du meilleur joueur africain de l'année

Julio Tavares dont on a appris lundiqu'il figurait dans la liste des treize finalistes pour obtenir le prix Marc-Vivien Foé. Un prix décerné chaque année par nos confrères de Rfi et de France 24 pour récompenser le meilleur joueur africain de l'année en Ligue 1.

Julio #Tavares en lice pour le Prix Marc-Vivien #Foé, récompensant le meilleur joueur africain de @Ligue1Conforama ! Félicitations #SuperJulio !



La prestigieuse liste des 12 autres nommés ➡️ https://t.co/WIjMSApKIUpic.twitter.com/SCjtqTG5Zd — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) April 9, 2018

Nantes VS DFCO, deux projets de jeu bien opposés

On évoquait un peu plus haut ce prochain match samedi soir à Nantes : apparemment certains observateurs préfèrent regarder les matches du DFCO. Alors, depuis le début de la saison, le FC Nantes est entraîné par l'italien Claudio Ranieri, grand technicien, mais pas forcément connu pour la beauté de son jeu.

My drug, Nantes-Dijon ce wk. Si le DFCO s'impose, ils reviennent à hauteur. Preuve que le jeu l'emporterait sur Ranieri. — Sergi Darder 🇪🇸🇦🇷🇧🇷 (@Centro_camp) April 9, 2018

Résultat, le club est plutôt bien classé, huitième, mais ne fait rêver personne. Commentaire donc d'un twittos : "Si le DFCO s'impose à nantes, il reviendra à hauteur. Preuve que le jeu l'emporterait sur Ranieri." En résumé, mieux vaut parfois assumer de jouer l'attaque et de prendre beaucoup de buts. Toute la philosophie de d'Olivier dall'Oglio finalement.

Rosier, l'éclosion d'un talent

En tout cas si on commence doucement à faire les bilans de l'année, on pourra dire qu'elle aura été belle tout particulièrement pour Valentin Rosier. Le petit jeune du DFCO, devenu titulaire indiscutable sur la droite de la défense, a connu une saison vraiment magnifique, et surtout quelques années vécues à cent à l'heure. Amateur il y a encore deux ans, il a donc découvert les joies de la Ligue 1, et de la sélection en équipe de France espoirs, où il commence aussi à prendre sa place. Une place qu'il sait fragile d'ailleurs, il garde donc la tête sur les épaules, et les pieds dans les crampons.

Copier

Ben Arfa vers le DFCO ?... pas pour l'instant

Une dernière info people pour terminer, apparemment notre milieu de terrain Mehdi Abeid, lui aussi blessé en ce moment, a dîné avec un certain Hatem Ben Arfa dimanche soir à Paris. Le joueur du PSG, libre de tout contrat au mois de juin. On a la photo à l'appui sur le compte Instagram de Mehdi, qui propose de le ramener à Dijon la saison prochaine. Pourquoi pas, ça nous ferait un milieu de terrain très technique et du beau jeu en perspective.. il va juste y avoir un souci de budget à mon avis.