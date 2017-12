Au cœur des Rouges : se réveiller après la déculottée

On démarre cette nouvelle semaine avec un débriefe beaucoup moins drôle que ces dernières semaines, parce que disons-le sans ambages, le DFCO a pris une caisse, une râclée, c'était la débandade ce samedi soir en Bretagne, à Guingamp.

Un véritable calvaire

Il a suffi d'un carton rouge dès la 12e minute pour Oussama Haddadi, pour faire plonger toute l'équipe. C'est simple, sous la pluie bretonne, le reste du match a été catastrophique, avec au final quatre buts encaissés, et aucun marqué. "Manque de caractère, d’agressivité, de rébellion," voilà les mots du coach Olivier Dall'Oglio après le match.

Il pointe d'ailleurs les performances très moyennes de certains joueurs lorsqu'ils évoluent à l'extérieur, "cela fragilise totalement l'équipe, et l'adversaire le sent. Il faut se remettre en question et très rapidement," conclut-il.

On peut tromper mille fois...

Côté supporters, vous vous demandez comment on réagit cette défaite ? Certes, ça fait mal souligne Matthieu sur Twitter. Mais, comme il l'écrit également, "il est préférable de perdre une fois 4-0 que qutre fois 1-0. Une bonne fessée qui remet les idées en place, l'objectif c'est le maintien ! Il y aura sans doute une belle réaction contre Lille."

@DFCO_Officiel Il est préférable de perdre 1 fois 4-0 que 4 fois 1-0. Une fessée qui remet les idées en place, l'objectif c'est le maintien! Il y aura sans doute une belle réaction contre le @losclive — Matthieu Mugneret (@MugneretM) December 10, 2017

Eh oui parce que le prochain match sera très important, samedi soir à Gaston Gérard, face aux Lillois. Beaucoup moins sympa, on a Lionel qui estime pour sa part que "les joueurs ne sont pas haut niveau, que le president du DFCO s'enflamme rapidement, qu'il n'y a pas d'argent pour le centre de formation et que les primes de victoire sont trop importantes."

Des joueurs pas haut niveau ! Un president qui s'enflamme rapidement... pas d'argent pour le centre formation.. par contre quand il faut tripler les primes sur certains matches.. (La prime etant à 1200€...) je vous laisse compter ! Honteux

Remettez vous vite au travail! — Lionel (@lionel_turbo) December 10, 2017

Pierrette, le DFCO dans le sang

