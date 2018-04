Séance de dédicaces en présence de Baptiste Reynet, Wesley Lautoa, Arnold Bouka Moutou et Valentin Rosier.

Plusieurs centaines de personnes ont fait la queue mercredi pour les approcher, prendre un petit selfie, faire signer un ballon ou un maillot. Plusieurs centaines de personnes, mais pas RSV ! "Je suis dégoûté" nous dit RSV sur Twitter, "j'étais pas dispo, j'espère qui'il y aura une prochaine séance de dédicaces de prévue". On peut lui dire que oui, sans doute.

Bon allé je suis deg j étai pas disponible... Une prochaine en prévision ? — R.S.V (@Don_Rsv) April 18, 2018

S'attendre au départ de certains joueurs à l'intersaison

On peut dire aussi qu'il y a de grands malades parmi les fans du DFCO, à l'image de Philippe Duchatel, complètement fondu des Rouges. Lui il a carrément monté un musée privé dans sa cave rue du Transvaal où il possède par exemple plus de 130 maillots et près de 600 programmes de matchs ! Pour ce dernier, le DFCO risque une fois de plus de perdre plusieurs joueurs à l'intersaison.

Copier

Le DFCO a trouvé la recette

A part le petit accroc face à Marseille, Dijon va bien, Dijon ne perd plus à l'extérieur. Alors qu'est-ce qui a changé vraiment dans l'approche des joueurs d'Olivier Dall'Oglio ? Eh bien pas grand chose, à en croire le défenseur Fouad Chafik dans une interview sur le site du DFCO. "On n'arrive pas vraiment à l'expliquer", dit-il, si ce n'est qu'on joue "plus relâchés". Il y a quand même dit-il, les consignes du coach qui ont fini par porter leurs fruits : être plus solides défensivement. Ces derniers temps, c'est vrai, souligne Fouad Chafik, "on fait davantage preuve de solidité défensive, et ça commence avec les attaquants."

Petite coquille sur le nouveau site internet

Et puis il y a comme un petit bug sur le nouveau site internet du DFCO. Ce sont des choses qui arrivent, c'est bien normal, mais c'est assez insolite aussi : on doit l'info à Jocelyn sur Twitter, il a remarqué que sur une page de la boutique en ligne, quand vous cherchez une doudoune DFCO par exemple, eh bien la photo qui fait office de fond d'écran, c'est le stade Michel D'Ornano, le stade ou évolue le club de Caen.

cc @DFCO_Officiel il est bien votre nouveau site, par contre vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a une photo du @SMCaen en gros sur la boutique ? pic.twitter.com/RTnpcKqI5N — xJoce (@JocelynRabahi) April 18, 2018

Donc à moins d'une nouvelle invasion normande, il y a en effet un léger souci.

Nouveau service dans les travées de Gaston-Gérard

L'application pour smartphone du DFCO a aussi été mise à jour. Et figurez-vous qu'elle vous permet désormais, lorsque vous êtes à Gaston-Gérard, de commander à manger depuis votre place, et de vous faire servir gratuitement ! Si Si c'est vrai, mais apparemment ça ne marche qu'à Gaston-Gérard parce qu'à France Bleu Bourgogne, on attend toujours notre sandwich.