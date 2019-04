Au cœur des Rouges : sécurité renforcée à Gaston-Gérard

Le fossé risque encore de se creuser entre le club et une partie de ses supporters. Mardi, dans les colonnes du quotidien L'Equipe, le président Olivier Delcourt a annoncé des mesures de sécurité complémentaires lors des prochains matches au stade Gaston-Gérard, pour éviter les troubles de dimanche dernier.

On rappelle le contexte : neuvième match sans victoire pour Dijon face à Nice. Ras-le-bol général, une centaine de supporters décident d'attendre le coach et les joueurs à la sortie du stade. Au final, pas grand chose à signaler, si ce n'est une petite course poursuite derrière la voiture qui transportait Antoine Kombouaré, et quelques insultes . N'empêche, Olivier Delcourt vit très mal ces moments de tension : "Ces comportements ne sont pas admissibles, ce n'est pas en insultant les gens ou en courant après la voiture du coach que les choses vont s'arranger".

Et si jte dis que le Dfco était réticent au fait qu’on accueille le bus des joueurs car ils avaient peur qu’on brûle une voiture?

Et si je te dis qu’une dizaine de flics ont été mobilisés pour surveiller l’accueil du bus car le club avait peur qu’on jette des torches sur le bus? — Nico (@NicoLBDJN) April 2, 2019

Ce qui choque les supporters sur les réseaux sociaux, c'est la disproportion, entre la réponse du club, et ce qui s'est passé dimanche, c'est à dire pas grand chose en réalité.

Antoine Kombouaré restera sur le banc du DFCO jusqu'à la fin de la saison

Dans cette même interview d'ailleurs, Olivier Delcourt reste fidèle à Antoine Kombouaré. "Je fais entièrement confiance au coach, je n'envisage pas un seul instant d'en changer, je ne regrette pas d'avoir pris la décision de changer d'entraîneur en janvier, j'ai changé parce que c'était nécessaire, il y a des choses qu'on ne sait pas si on n'est pas dans la vie quotidienne du club." Au moins les choses sont claires, Antoine Kombouaré sera là jusqu'au bout cette saison.

Commentateurs en herbe

A défaut de gagner le cœur des supporters dans le jeu, le DFCO gagne le cœur des supporters avec des jeux... Comme ce jeu du commentateur sportif, organisé dimanche lors du match face à Nice. Nathéo et Simon sont au micro, et ils s'en sortent pas mal.

🗣️🎙️Dimanche dernier lors du match @DFCO_Officiel - Nice, Nathéo et Simon, deux fidèles supporters dijonnais, ont expérimenté le Goooaaalll Challenge avec brio !



Retrouvez un résumé de leurs commentaires ➡️ https://t.co/y68UmigmA2#GooallChallengepic.twitter.com/uiMzCeXY0T — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) April 2, 2019

Lyon la tête à l'envers face à Dijon ?

On reste dans la bonne humeur pour terminer, l'Olympique lyonnais a perdu hier sur sa pelouse en demi-finale de la coupe de France, trois buts à deux face à Rennes. C'est une vraie contre-performance pour Lyon, qui décidé de mettre entre parenthèses la signature d'un nouveau contrat pour son entraîneur Bruno Génésio. un contexte pas réjouissant qui pourrait éventuellement favoriser le DFCO, parce que notre prochain adversaire en championnat, c'est Lyon. Allez on peut toujours rêver.