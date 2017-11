Au cœur des Rouges : semaine de transition pour le DFCO

On jette un dernier coup d’œil dans le rétro du weekend ce mardi matin, avec les statistiques de cette défaite (1-0) à Nice, la petite rechute du DFCO et la colère du coach Olivier Dall'Oglio.

On en parlait ce lundi, le niveau affiché par les deux équipes était assez faible, et cela se retrouve forcément dans les chiffres du match. Deux occasions pour les Niçois, une seule pour les Dijonnais. Et surtout côté DFCO, 29 centres tentés pendant la rencontre, pour 2 seulement réussis. Forcément dans ces conditions, difficile de marquer.

Les statistiques de la rencontre entre l'OGC Nice et le DFCO - DFCO

Trêve internationale = semaine de transition

Bon mais nos Rouges vont profiter de la trêve internationale pour se remettre la tête à l'endroit. Après une journée de repos lundi, ils vont enchaîner toute la semaine avec un entraînement à 10h chaque jour. Ensuite ils auront le weekend libre. Donc pas de gros changement par rapport à une semaine normale, si ce n'est qu'il n'y aura pas de match samedi. Précisons à ceux qui voudraient voir les joueurs en chair et en os qu'ils seront demain à Is-sur-Tille pour la deuxième étape du DFCO Tour. Opération qui permet aux Dijonnais de venir au contact des jeunes footballeurs du département, d'animer des ateliers foot avec eux, et de leur signer quelques maillots au passage.

Le DFCO Tour fait une halte à Is-sur-Tille ce mercredi - DFCO

Une trêve internationale, c'est quoi ?

Pour les non-initiés, cela veut dire que pendant dix jours, les matches de clubs font place aux matches internationaux, entre pays. Cela signifie aussi que de nombreux joueurs dans les clubs français doivent partir aux quatre coins du monde pour aller rejoindre leurs partenaires. A Dijon par exemple, Fouad Chafik va jouer un match décisif samedi avec le Maroc pour se qualifier pour la coupe du monde 2018 en Russie. D'ailleurs il nous parle de ces parenthèses internationales.

Fouad Chafik, fier de représenter son Maroc d'origine Copier

Joyeux anniversaire

Un joyeux anniversaire un peu à la bourre, on s'en excuse. Cela nous avait échappé, mais le défenseur du DFCO Cédric Yambéré a soufflé hier ses 27 bougies. On lui envoie pleins de bonnes ondes pour cette nouvelle année qui démarre pour lui !