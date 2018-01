Dijon, France

Après la défaite historique 8 / 0 face au PSG mercredi pour la 21eme journée de ligue 1, le DFCO publie une vidéo résumé de cette déroute ainsi que les commentaires d'après match de l'entraîneur Olivier Dall'Oglio. Jordan Marié réagit également à ce score incroyable et reconnait que "Paris a été au-dessus du début à la fin. Nous, nous n’avons pas joué du tout.". C'est une réaction à retrouver sur le site du club, dfco.fr

Et les commentaires sont aussi nombreux sur les réseaux sociaux Notamment celui de Pas si con qui écrit sur twitter qu "étant dijonnais, j'ai eu de la peine pour Dijon". Ça c'est pour la compassion qui laisse vite place à l'admiration pour un joueur en particulier... mais du PSG ! Et ce joueur évidemment c'est Neymar . " Je ne voyais que lui sur le terrain, quel joueur, quel talent, c'est le dieu du foot, la moutarde de Dijon lui a monté au nez. Quelle mayonnaise ce PSG! Une autre dimension"

Une autre dimension. C'est peut être finalement ça le problème ?

Raphael Dion l'a compris et écrit : "Arrêtez avec Paris dans le championnat de France y’a personne pour les concurrencer..Avec les joueurs qu’ils ont ça serait malheureux qu’ils soient derniers... y’en à marre du PSG... " 😡😡

Camille qui supporte le PSG tire même pour sa part un coup de chapeau aux footballeurs dijonnais. "Encore Respect aux joueurs du DFCO qui auraient pu craquer et mettre un tacle meurtrier sur un de nos joueurs". Ça arrive bien parfois même aux arbitres

Lionel parle lui d'une "faute professionnelle tout simplement.

"Aucune envie ! Aucune détermination ! Une leçon de football et d’état d’esprit ! Des joueurs totalement absents! Vite se remobiliser pour Strasbourg ! Il leur souhaite toute même "une Bonne préparation"

Une faute professionnelle tout simplement.

Aucune envie ! Aucune détermination ! Une leçon de football et d’état d’esprit !

Des joueurs totalement absent!

Alors on a beaucoup évoqué la prestation de Neymar et de son festival de buts. Et en parlant de but, voici celui dont le milieu de terrain dijonnais, Frédéric Samaritano se rappellera toute sa vie.

Ce Samedi le DFCO se déplace à nouveau, mais cette fois sur la pelouse de Strasbourg qui a, rappelons le, sorti Dijon de la coupe de France en 32eme de finale. Il y a un entrainement ce vendredi matin avant ce déplacement. C'est à 10h au stade des poussots.

Et notez que Papy Djilobodji, expulsé lors de la rencontre DFCO – FC Metz (20ème journée de Ligue 1 Conforama), a été sanctionné de 3 matchs de suspension par la commission de discipline. Le défenseur sénégalais manquera encore le déplacement à Strasbourg et le match contre le Stade Rennais.