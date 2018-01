Le compte Twitter Allez Dijon interpelle ainsi le président du DFCO Olivier Delcourt sur un joueur en particulier, qui possède un bon de sortie pour quitter son club. Il s'agit de Clément Grenier, milieu de terrain de 27 ans, ancien grand espoir du foot français. Il souhaite quitter l'Olympique Lyonnais, où il ne joue plus du tout.

Et pour cela, il se dit prêt à "redescendre d'un cran" s'il le faut, tant qu'on lui fait confiance pour jouer et montrer ce qu'il sait faire. Montant du transfert... 3,5 millions d'euros. Ca fait un peu cher pour Dijon certes, mais l'idée n'est pas idiote du tout.

Toujours écouter les mamans !

Un petit conseil également ce matin .. il faut toujours écouter les mamans ! C'est Clarisse qui en apporte la preuve sur Twitter. Sa mère la tannait depuis des semaines pour qu'elle range sa chambre et ses placards, la Clarisse a longtemps résisté et puis elle a cédé. Et elle a bien fait, nous dit-elle. Parce que dans ses placards, elle a retrouvé une paire crampons, un survêtement du DFCO et un maillot du DFCO. Alors merci qui ?Merci maman, bien sûr.

Ma mere sa fait des semaines elle me demande de ranger mon placard au debut je voulais pas mais j'ai bien fait de l'écouter j'ai retrouvé un survet un maillot du DFCO une paire de Valentino, des Jordans et des crampons que j'avais pas vu depuis 2 ans 😂 — Clarisse Acquaviva (@1DZ_quiTweet) January 10, 2018

Places à gagner pour DFCO - FC Metz

Merci aussi au club, qui vous offre trois packs de 4 places pour aller voir le match face à Metz ce weekend. Si vous suivez le compte officiel du DFCO sur les réseaux sociaux vous en avez l'habitude. il vous suffit de retweeter le club, de mettre un petit mot d'amour pour l'équipe, et vous serez peut-être tiré au sort pour assister au match. Bonne chance à vous.

JEU CONCOURS : gagnez 3x4 places pour #Dijon FCO - #Metz !



Aime + RT sur Twitter + Abonnez-vous au compte INSTAGRAM du #DFCO !



Tirage au sort jeudi en fin de journée ! pic.twitter.com/TTkplAUZjG — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) January 10, 2018

Des bénévoles pour sauver des vies au stade Gaston-Gérard

Et rassurez-vous, le stade Gaston-Gérard est un endroit sûr. Pour chaque rencontre, le public peut compter sur la fédération de secouristes, tous présents aux abords des tribunes pour prendre en charge le moindre malaise de spectateur avant, pendant et après les matches. Parmi eux, il y a Marion, au micro de Thomas Nougaillon.

Lionel Messi au DFCO ?

Tiens on termine avec un rêve de supporter : et si le génie argentin Leo Messi signait un jour au DFCO ? Alors dans la réalité, cela semble un peu compromis. En revanche dans la virtualité, rien n'est impossible. Thomas sur Twitter a pu s'en apercevoir. Dans son jeu vidéo Football Manager, qui vous permet de gérer une équipe, de vendre et d'acheter des joueurs, eh bien il a réussi à attirer Leo Messi à Dijon. Un Leo Messi certes en fin de carrière, à 38 ans. Mais après tout, même un peu âgé, un génie reste un génie.