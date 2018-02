"On s'en fout, la victoire obligatoire, elle est pour mardi". Voilà le commentaire d'un supporter dijonnais sur Twitter vendredi soir, dans la foulée de la défaite du DFCO 4 à 0 à Monaco.

Olivier Dall’Oglio avant #ESTACDFCO : « L’idée, c’est de laisser l’@estac_officiel assez loin et d'avancer. Il nous manque quelques points pour être sauvés. C'set dans cette période qu'il faut faire la différence. »



Conf' de presse ➡️ https://t.co/g4V7vp4YiZpic.twitter.com/sAZEV4HNXK — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 19, 2018

Et il a bien raison ce supporter. S'il fallait gagner un match, c'est bien celui qui nous attend ce mardi soir : ce Troyes-DFCO, rencontre de la 24e journée de Ligue 1 reporté en raison des inondations au stade de l'Aube. Les deux équipes se retrouvent à 18h30 pour en découdre, avec des objectifs très similaires finalement : l'Estac vient de sortir de la zone rouge et aimerait beaucoup se rapprocher de Dijon au classement.

Jour de match



24ème journée de Ligue 1, le DFCO se déplace à Troyes.

Coup d'envoi 18h30, rencontre diffusée sur @beinsports_FR.



Allez les rouges !#ESTACDFCO#TeamDFCOpic.twitter.com/s7Z8CrpGta — Made in DFCO (@MadeinDFCO) February 20, 2018

Quant au DFCO, il ambitionne de creuser l'écart avec son advoiersaire du soir, et avec toutes les autres équipes de bas de classement. C'est déjà une partie du maintien en Ligue 1 qui se joue ce soir. En cas de victoire, Dijon aurait 34 points, à douze journées de la fin de la saison, il suffirait donc de sept ou huit points encore pour être assuré de faire partie de l'élite en 2018-2019. L'échéance est donc très importante, l'entraîneur Olivier Dall'Oglio le sait parfaitement.

Copier

Alors faire la différence, c'est bien beau de le dire. le DFCO vous le savez, c'est l'une des meilleures équipes du championnat à domicile. En revanche, à l'extérieur, c'est une catastrophe : on est bons derniers avec cinq tout petits points, une seule victoire à Metz, et deux matches nuls.

Sans compter que le DFCO ne réussit pas forcément très bien à Troyes : sur les six dernières rencontres au stade de l'Aube, on en est à 5 victoires à 0 pour le club de l'Aube, et 1 match nul, zéro victoire pour Dijon.

Fred Sammaritano de retour dans le groupe

Et côté blessures, on en est où ? Même chose que la semaine dernière ou presque. Arnold Bouka Moutou et Xeka sont toujours à l'infirmerie, Jordan Marié toujours un peu trop court pour jouer. C'est donc le même groupequ' à Monaco qui sera aligné ce mardi soir, à l'exception du retour de Fred Sammaritano, de retour dans le groupe.

D'ailleurs sur Twitter il y a un supporter troyen qui s'en amuse. Si c'est le même groupe qu'à Monaco, il va y avoir victoire de Troyes ! C'est de bonne guerre, on accepte.

Donc

Victoire troyenne mdr — greg (@GregoryJarrot) February 19, 2018

A part ça, vacances oblige, de nombreux fans dijonnais sont actuellement en train de dévaler les pistes de ski. Ca ne les empêche pas de penser au DFCO. il sont nombreux en ce moment à poster des photos et vidéos sur Twitter, avec un énorme DFCO tracé dans la poudreuse, ou avec le maillot dijonnais. Comme quoi, Dijon n'a plus de frontières.