Au coeur des Rouges : un bol d'air pour le DFCO avant Nancy

Trois jours de grand air : avant d'affronter Nancy à Gaston-Gérard dimanche soir, le DFCO quitte la Côte-d'Or, loin de la pression qui règne dans la capitale des Ducs.

Changement d'air

Nos Rouges partent ce jeudi matin à Vittel dans les Vosges pour trois jours de mise au vert, histoire de se remettre la tête à l'endroit après la claque reçue à Guingamp le weekend dernier (0-4) et surtout pour se concentrer avant de recevoir Nancy ce dimanche soir.

Départ en stage demain matin pour préparer au mieux Nancy 💪🏼⚽️ pic.twitter.com/XbWlAAXgf3 — Pierre L-M (@PMelou) May 10, 2017

Supporters du DFCO : la pression monte

Ils n'ont que ça en tête les fans dijonnais, la dernière bataille de la saison à Gaston Gérard dimanche entre le DFCO et l'AS Nancy Lorraine. Et si possible, ils préféreraient une bataille d'Austerlitz, plutôt qu'une bataille de Waterloo. Sur Twitter, un échange entre Thibault et Jérémy nous donne un aperçu de l'impatience qui règne à Dijon. Jérémy commence par nous donner le programme de sa semaine. "Semaine de malade" dit-il, "avec le bac blanc hier, la demi-finale de l'Olympique Lyonnais ce soir face à l'Ajax d'Amsterdam, et surtout la fête avec les rouges dimanche."

Cte semaine de malade :

- mercredi : bac blanc 😕

- Jeudi : Lyon-Ajax ac le bro @PierrotDeBeck

- Dimanche : la fête avec les Rouges 🔴⚫🎆🎆🎉 — Jérem' (@JeremDriiVeRYTB) May 8, 2017

Il est donc plutôt optimiste avant ce DFCO - Nancy. Ce qui n'est pas le cas de Thibault : "je ne pense qu'à ça dit-il, c'est pas gagné, ça dépendra aussi des résultats des autres". "Pas de panique", rassure Jérémy, "on va gagner".

@AntheaZ_21 @PierrotDeBeck Ca dependra surtout des scores des autres aussi, moi j'y croirai jusqu'au 21 ✊🔴⚫ — Jérem' (@JeremDriiVeRYTB) May 10, 2017

Même topo chez Valentin qui prévient les Nancéiens : "on va vous bouffer dimanche."

Le foot, c'est pas qu'une histoire de mecs

Les filles aussi sont passionnées par le ballon rond. Ecoutez ce qu'en dit Aurélie, supportrice historique du DFCO.

Aurélie Maillot, supportrice du DFCO, et fan de foot Copier

Bonne nouvelle pour le DFCO

Baptiste Reynet est nommé dans la catégorie gardien de but pour les trophées UNFP. Ces trophées qui récompensent les meilleurs joueurs de Ligue 1 chaque année. Avec ses 37 matches et son taux de 70% d'arrêts réussi, notre Baptiste a toutes les chances d'être l'heureux élu.