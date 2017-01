Au coeur des Rouges : un match à six points face à Lorient

Le DFCO se déplace en terres bretonnes samedi avec L'ambition de mettre les Lorientais à bonne distance dans la course au maintien en Ligue 1.

© Getty

Les Dijonnais tournent vers la rencontre de ce weekend

C'est ce qu'on appelle un match à six points. En d'autres termes, extrêmement important face à un adversaire direct pour le maintien en ligue .. Les Lorientais sont bons derniers avec 18 points, et le DFCO a l'occasion de les mettre à distance. "On peut faire un coup", commente ainsi le capitaine dijonnais Cédric Varrault sur le site du DFCO. En cas de défaite en revanche, le FC Lorient reviendrait à hauteur des Dijonnais.

Le DFCO jouera à guichets fermés face au PSG le 4 février prochain

Plus aucune place dispo à Gaston-Gérard, à part peut-être une ou deux à gagner à France Bleu Bourgogne... Le PSG en grande forme, vainqueur mardi soir de Bordeaux 4 buts à 1 en Coupe de la ligue. Et comme le font remarquer nos confrères de So Foot sur Twitter, la dernière équipe à avoir battu le PSG en coupe de la ligue, c'est ... le DFCO ! On n'a plus qu'à prendre exemple sur ce match pour le 4 février.

Et oui... 💪👍 Et ne parlez pas de nos amis bourguignons du @FCGueugnon_Off au @PSG_inside en Coupe de la Ligue... 😆 https://t.co/5NulMY9q3X — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) January 24, 2017

Les Lions de l'Atlas éliminent les Éléphants

Difficile d'y comprendre quelque chose si vous ne suivez pas la coupe d'Afrique des Nations. En fait les Lions de l'Atlas ce sont les Marocains, et les Éléphants ce sont les Ivoiriens. Les premiers ont battu les seconds 1 à 0 mardi soir pour se qualifier pour les 1/4 de finale de la compétition.

Conséquence directe pour le DFCO : le défenseur Fouad Chafik prolonge son séjour au Gabon ! Au contraire de Mehdi Abeid, le milieu de terrain algérien éliminé de la CAN et sur le retour du côté de Dijon.

On va revenir vers Dijon d'ailleurs, avec cette question : quand on vient d'ailleurs comme la plupart des joueurs du DFCO, que pense-t-on de la capitale des Ducs ? Le petit milieu de terrain Frédéric Sammaritano n'habitait pas loin, à Auxerre avant de venir ici, mais c'est une ville qu'il apprend encore à connaître.