Au cœur des Rouges : un week-end en rouge et vert

Ambiance "veillée d'armes" à Dijon. Le DFCO s'apprête à recevoir Saint Etienne pour le compte de la 6e journée du championnat de ligue 1. Ce sera l'occasion de revoir Lois Diony, parti chez les Verts cet été, et de prendre la revanche sur la déculottée lors du match amical entre les deux équipes.

© Radio France -

La 6e journée de Ligue 1 démarre ce vendredi soir à 20H45. Toulouse reçoit les Girondins de Bordeaux. Et pour Dijon, tous les supporters du DFCO ont rendez vous ce samedi 16 septembre à 20h au stade Gaston Gérard. Le DFCO accueille l'AS Saint-Etienne. Ce match sera notamment marqué par le retour, dans son ancien jardin, de l'ex attaquant du DFCO, Loïs Diony, auteur de 11 buts l'an dernier.

Loïs Diony désormais en vert © Maxppp - Yves SALVAT

Lois Diony a signé chez les Verts l'été dernier. Pour l'instant, il joue peu et la "machine à marquer" semble un peu grippée. Mais ça ne va pas durer ! C'est l'un de ses anciens coéquipier dijonnais, le milieu de terrain, Frédéric Sammaritano qui le dit et qui s'en méfie aussi.

Frédéric Sammaritano Copier

© Radio France -

Le retour de Lois Diony en terre dijonnaise n'a pas non plus échappé aux supporters sur le web. On ne sait pas si "Le ptit pois" préfère les verts en tout cas, il écrit sur twitter. "L'histoire serait drôle si Lois Diony marque à nouveau (cette fois-ci en match officiel) contre son ancien club".

L'histoire serait drôle si @LoisDiony9 marque à nouveau (cette fois-ci en match officiel) contre son ancien club @DFCO_Officiel. #ASSE — LeP'titPois (@LeptitpoisVERT) September 14, 2017

On ne sait franchement pas si du coté du DFCO, on trouverait vraiment ça rigolo ?

En tout cas, l'entraîneur Olivier Dall'Oglio se méfie lui, de toute l'équipe de Saint Etienne. Une équipe qu'il juge même "bien organisée et athlétique". Elle a peut être aussi une grosse main parce que le coatch dijonnais pense "qu’il faut savoir se souvenir des claques que tu prends dans la gueule… Et savoir réagir". Visiblement, Olivier Dall'Oglio n'a pas oublié le match amical entre les rouges et les verts, durant la préparation. Les Stéphanois avaient battu Dijon 4-0. Sur le site du club, l’entraîneur attend de ses joueurs "qu'ils montrent les dents" ce samedi à Gaston Gérard.

Olivier Dall'Oglio © Maxppp - Frederic CHAMBERT

© Radio France -

Vendredi 15 septembre : entrainement au stade des Poussots à 10h00