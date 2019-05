Au coeur des Rouges - Une ambiance de folie pour le premier match de barrage entre le DFCO et le FC Lens

Rien n'est fait, tout est encore possible. Les rouges du DFCO ont fait un match nul hier (1-1) face à Lens au stade Bollaert pour le premier match de barrage. Ce qui a marqué les supporters des deux côtés, c'est l'ambiance de feu qui règnait dans les tribunes.

Dijon, France

Le suspense va durer jusqu'au bout. Les footballeurs dijonnais sont repartis de Lens avec un match nul, un but partout, pour le match de barrage aller jeudi soir. Le match retour, ce sera dimanche à Gaston Gérard, et on espère que l'ambiance sera aussi bonne qu'au stade Bollaert, parce qu'au-delà du score, c'est ce qu'ont retenu les supporters des deux équipes.

Le réveil est dur, j'ai la tête dans le sac mais je ne regrette pas une seconde ! Quelle ambiance, quel moment ! Ce stress tout le match, la défaite qui se dessine puis le but de notre sauveur, "Ppanghooni" Kwon !! Faut faire le taf chez nous maintenant ! #RCLDFCOpic.twitter.com/3JQCsohA2X — Enguerrand Artaz (@EArtaz_GusXXI) May 31, 2019

Superbe ambiance à Bollaert. Immense respect pour ce public. Et super atmosphère aux abords du stade où l’on a pu échanger avec beaucoup de supporters Lensois. Tout se jouera au retour. #RCLDFCO#TeamDFCO@DFCO_Officiel@RCLenspic.twitter.com/VsMK3ZjJoB — Louis V. (@louis_elve) May 30, 2019

#RCLDFCO Une soirée de foot. Des milliers de fans lensois donnant à la rue Paul Bert des allures d'ascension de l'Alpe d'Huez. Une "grecque" monumentale sur 3 tribunes. Rarement vu en France. Un chaos dingue sur le but lensois. Et un parcage dijonnais à la hauteur. #FootPopulaire — Grégory Lallemand (@GregLallemand) May 30, 2019

L’ambiance dans le parcage dijonnais était complètement folle.



Mon plus beau déplacement à n’en pas douter.



Je vous prépare une petite vidéo de ce barrage, qui verra le jour en cas de maintien dimanche... 🔥



Alors messieurs : TERMINEZ LE TRAVAIL ! 🙏#RCLDFCO — Thomas 🦉💥 (@ThomasJobard) May 30, 2019

Meilleure ambiance que j’ai connu de tout les match que j’ai été, je m’en remets toujours pas !! #TousEnSangEtOr#FierDEtreLensois#RCLDFCO — on fire 🔥 (@maudepinatJB) May 30, 2019