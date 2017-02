Au coeur des Rouges : une défaite et des promesses

C'est ce qu'on appelle une défaite encourageante : le DFCO a longtemps résisté aux assauts du Paris-Saint-Germain samedi, avant de s'incliner.

Au coeur des Rouges reprend du service ce matin après une défaite plutôt intéressante du DFCO face au PSG. Les Dijonnais auront résisté au grand Paris-Saint-Germain pendant 75 minutes samedi, avant de craquer par deux fois. défaite 3-1 certes, mais pas mal de satisfaction tout de même pour les côte-d'oriens.

Malgré la défaite et l'énorme débauche d'énergie, on a vu de belles choses 😎

Comme cette ROULETTE de @PMelou 😍 #DFCOPSG pic.twitter.com/n98ViT9gRI — 💥LeDijonShow💥 (@ThomasJobard) February 4, 2017

Les Dijonnais qui récoltent d'ailleurs les lauriers de leur courageuse prestation sur les réseaux sociaux. Un amateur de la ligue 1, pas forcément supporter du DFCO, résume les choses ainsi : "Si Dijon descend, le football ne pourra plus se regarder dans une glace."

Si Dijon descend, j'espère que le football ne se regardera plus dans une glace. — Eddy Fleck (@eddy_fleck) February 4, 2017

"Fier de nos couleurs , bravo pour ce match . Tous ensemble vers le maintien", renchérit Pierrot.

@DFCO_Officiel fier de nos couleurs , bravo pour ce match . Tous ensemble vers le maintien — mayol (@pierrot21490) February 5, 2017

Même Romain, supporter de l'AJ Auxerre estime que "Malgré la rivalité", ce serait bien que "le DFCO se maintienne pour que la Bourgogne soit en L1."

@flogazan Malgré la rivalité entre @AJA et @DFCO_Officiel, ce serait bien que le DFCO se maintiennent pour que la Bourgogne soit en L1. — Romain Moussy (@MOUSSYRomain) February 5, 2017

Bon mais tout de même on a des fans qui ont passé un sale weekend. Stark a vu le DFCO perdre, son 2e club de cœur l'Olympique Lyonnais aussi face à Saint-Etienne (0-2(), et en plus dit-il sur Twitter, il a un examen d'anglais ce lundi matin. Bref, la grosse déprime.

Défaite du DFCO hier, humiliation dans le derby ce soir, cours d'anglais demain à 9h... pic.twitter.com/9ssGn77PgP — Stark 07 (@Bergman_07) February 5, 2017

L'attaquant Julio Tavares est tout proche d'un record

Il a inscrit samedi son 52e but avec le DFCO, il n'est donc plus qu'à 3 unités du record de l'Uruguayen Sebastian Ribas .